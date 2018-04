'Mijn tip aan elke ondernemer: dingen die je niet goed kan, besteed het uit'

4-urige werkweekHet boek The 4-Hour Workweek is een ware bestseller met 2 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd. Een werkweek van 4 uur, dat willen we allemaal wel. Wij waren nieuwsgierig: wie is het gelukt? Hoe doe je het? Aflevering 7: Peet Witzel (27).

'Ik heb het toch maar mooi geflikt', dacht ze toen ze vorig jaar april haar laptop openklapte aan het zwembad van Mumbai. Peet Witzel is geboren in Saoedi-Arabië, heeft in Milaan en Londen gewoond voor modellenwerk, deed een uitwisseling met een universiteit in Shanghai en liep stage in Nieuw-Zeeland. Twee jaar geleden kwam ze terug in Nederland en omdat ze geen baan kon vinden die bij haar paste, besloot ze op aanraden van een vriend - ,,zelf had ik er eigenlijk nooit eerder aan gedacht” - haar eigen bedrijf te beginnen: www.ohsosocial.co.

Een bureau voor digitale marketing en strategie. Afgelopen jaar maakte ze veertien trips. Haar vriend werkt veel in het buitenland voor UberEATS en omdat Witzel alleen internet nodig heeft om te werken, reist ze met hem mee. ,,Ik kan dus ook in een Uber naar het strand of richting het vliegveld werken. ,,Dagelijks check ik de social accounts van mijn klanten en beantwoord eventuele vragen. Maar dit hoeft niet langer te duren dan dertig minuten per dag.”

Instagram

Een 4-urige werkweek. Het is Witzel gelukt. Net als het bijbehorende passieve inkomen, wat ze genereert met digitalemarketing.ohsosocial.co, waarop tegen betaling verschillende handleidingen voor bijvoorbeeld Instagram- en Facebookstrategie, zijn te downloaden. Maar ze wil ook haar bedrijf verder ontwikkelen. Nieuwe klanten aantrekken en strategie uitwerken. Wanneer ze reist, heeft ze de mogelijkheid om maar een paar uur per week te werken, maar als ze in Amsterdam is, dan werkt ze vanaf een kantoor dat ze deelt met andere ondernemers.

Een voordeel, want dan kun je gebruik maken van elkaars expertise. ,,Je loopt tegen zoveel dingen aan als je start met ondernemen, alleen al de BTW-aangifte. De eerste keer was een crime! In de co-workspace waar ik in het begin werkte, kon iemand het me gelukkig uitleggen. Maar zodra ik het kon betalen, heb ik het uitbesteed. Dat is nog steeds een van de beste beslissingen die ik heb gemaakt. Er viel een last van honderd kilo van m’n schouders. Die jaaropgave, nog steeds traumatisch als ik eraan denk, haha. Mijn tip aan elke ondernemer: dingen die je niet goed kan, besteed het uit. Je hoeft echt niet in elk aspect van het ondernemen te excelleren.”

Sheryl Sandberg

Witzel is ambitieus en verbreedt haar kennis graag met het lezen van boeken over ondernemen. Zoals het boek van Ferris, maar nog liever leest ze over vrouwelijke ondernemers. ,,Mijn allergrootste voorbeeld is Sheryl Sandberg. Ze werkt als Chief Operating Officer bij Facebook. Het bedrijf is nu wat twijfelachtig in het nieuws, maar dat zij als vrouw zo ver komt in haar carrière, vind ik mooi. Ze probeert vrouwen over de hele wereld enthousiast te maken voor een carrière en vrouwen in de werkplaats te promoten. In haar boek zegt ze ‘Its time to cheer on girls and women who want to sit at the table.’ Het zijn ook goede boeken om te lezen voor mannen.”

Zelf deelt Witzel ook graag kennis. Afgelopen week hostte ze het event JOOST. Mag het weten. Een avond met workshops in persoonlijke groei, het ontdekken van je talent en een training in online zichtbaarheid. Hoogtepunt van de avond: twee ondernemers die vertellen over hun successen, maar ook de fuckups. ,,Mijn zusje kwam vertellen over Poké Perfect, een restaurant met gezonde en snelle maaltijden dat ze samen met mijn broer is begonnen. Ja, ondernemen zit in de familie.”

Op de website van Witzel zijn niet alleen haar competenties te vinden, maar ook haar interesses. Naast sport, boeken, magazines en series staat er heel groot ‘brunch’. ,,Hahah, ja. Ik spendeer mijn tijd graag sociaal. Vrienden en familie zijn belangrijk voor mij. Ik doe graag leuke dingen met mijn broers, zussen en nichtjes. Dan ben ik op mijn gelukkigst. Succes betekent niets als je het niet kunt delen. Als je niemand hebt om te highfiven wanneer je een nieuwe website lanceert of een klant binnenhaalt, dan voel je de waarde er ook niet van. Je wilt wel met iemand kunnen proosten.”

Een week als deze



Maandag

Op kantoor om 9.15 uur. Later die ochtend ga ik naar de nieuwe locatie van Poké Perfect aan de Nieuwendijk. Verder ben ik op kantoor.



Dinsdag

Vanaf 9.15 op kantoor. Ik vertrek om half 5 om op tijd bij mijn sportles te kunnen zijn.



Woensdag

Ik heb eerst een ontbijtafspraak om 8 uur, daarna naar kantoor. Daar bereiden we voor op een event die avond: JOOST. Ik ben de host, dus ik oefen mijn teksten. 's Middags ben ik even weg voor een afspraak, en later terug voor het event. Daarna is nog een gezellig borrel.



Donderdag

Om 09.15 op kantoor tot een uur of drie. We hebben een super goede week gehad dus tijd voor die highfives en borrels!



Vrijdag

Goede Vrijdag en ik heb ook lekker vrij genomen.