Minder vaak inkomenskloof bij homo-stellen

Werknemers thuiszorg mogen na 45 dienstja­ren met pensioen

10 oktober Personeel in de thuiszorg heeft een primeur. In hun nieuwe cao is vastgelegd dat zij na 45 werkjaren mogen stoppen met werken. Ook krijgen werknemers een loonsverhoging en, net als hun collega's in de gehandicaptenzorg, het recht om niet benaderd te worden door hun werkgever buiten werktijd.