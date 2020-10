Minder werken voor hetzelfde loon? Volgens deze Belgische organisatie kan het

Tot 17 uur op kantoor, dan snel de kinderen ophalen bij de opvang, koken, de was doen om vervolgens compleet uitgeteld in de bank te ploffen: het is het dagelijkse scenario in veel huishoudens. Om de balans tussen werk en vrije tijd opnieuw in evenwicht te brengen, moeten we volgens sommigen in de eerste plaats minder uren gaan werken.