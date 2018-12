Morgen is het Foute Kersttruiendag! Durf jij hem aan te trekken naar werk?

Morgen is het weer Foute Kersttruiendag, het moment om je foeilelijkste kersttrui uit de kast te trekken. Zit jij thuis met je bonte kersttrui aan of ben je met al je collega’s fout gekleed? Dat willen we zien!

Foute Kersttruiendag werd in het leven geroepen door Save the Children om aandacht te vragen voor vluchtelingenkinderen in onder meer Syrië, Libanon en Afghanistan die deze winter de kou moeten trotseren. Met acties kunnen kersttruiendragers geld ophalen om hen te voorzien van bijvoorbeeld warme kleding en dekens.

Mainstream

Zijn er dit jaar nog nieuwe kersttrui-trends te spotten? Martijn Sterkenburg van online styleplatform Dresscode noemt vooral de variëteit aan truien opvallend. ,,Een paar jaar geleden zag je nog dat de kersttrui in opkomst was, maar nu is hij echt al mainstream geworden. Je kan ze overal kopen en in alle prijsklassen, ook bij supermarkten als Albert Heijn en de Lidl. Dat is mooi, want dat maakt het ook makkelijker om mee te doen aan Foute Kersttruiendag.’’

Dresscode verwacht dat het aantal bedrijven in kersttrui dit jaar zal zijn gestegen. ,,In ons onderzoek van vorig jaar gaf 14,8 procent van de bedrijven aan dat ze aan Foute Kersttruiendag meededen. We hebben het dit jaar niet gepeild maar we denken dat het dit keer wel meer zal zijn. We hebben namelijk veel meer vragen gekregen van bedrijven over de truien dan vorige jaren’’, zegt Sterkenburg.

Die vragen gingen voornamelijk over wat de stijletiquette voorschrijft omtrent de kersttrui, vertelt hij. ,,De teksten op sommige truien zijn nogal schunnig. Mensen vragen of het dan wel kan op het werk.’’

Kijk nog even kritisch naar je trui, raadt hij aan. ,,Het is afhankelijk van waar je werkt hoe ver je kan gaan, maar als het MeToo-grenzen overschrijdt is het verstandiger hem niet aan te trekken.’’ Je loopt niet alleen het risico collega’s voor het hoofd te stoten met je lollige kersttrui. ,,Ook al vinden jullie het allemaal wel grappig, denk ook aan eventuele klanten die over de vloer komen.’’