Mysteryshopper Sanne (24) controleert de service in twintig winkels

VakantiewerkDe zomervakantie is niet alleen om uit te rusten en op te laden, maar ook om een extra zakcentje te verdienen. In deze serie vertellen zes jongeren tussen de 16 en 25 jaar over hun vakantiewerk. Werk dat net even anders is dan anders. Aflevering 6: Sanne Groot (24) is mysteryshopper.

Het winkelpersoneel moet er niet achterkomen dat je mysteryshopper bent. Daarom maakt Sanne geen aantekeningen of voice-memo’s als ze in de winkel is. ,,En ook moet je niet gelijk je telefoon pakken als je buiten staat. Aantekeningen maak ik pas als ik uit het zicht ben.”

Als mysteryshopper checkt Sanne of de regels en de protocollen van de winkel worden nageleefd. ,,Of het personeel je wel of niet begroet, of ze vriendelijk zijn, of de ramen schoon zijn en of de winkel er opgeruimd uitziet. Ik krijg altijd een scenario toegestuurd. Meestal is dat een vraag. Ik vraag bijvoorbeeld of ze me willen helpen bij het uitzoeken van een cadeautje of ik vraag of ze me kunnen helpen bij het uitzoeken van een outfit voor een sollicitatie. Of voor een feestje.''

,,En dan moet ik opletten hoe ze dat aanpakken. Het ligt aan de winkel wat er verwacht wordt van het personeel. Bij een wat chique winkel is warenkennis belangrijk. Dan vraag ik wat voor stof het is. En bij een andere winkel gaat het erom hoe je wordt geholpen als je iets wil ruilen. Interactie met het personeel hoeft niet altijd. Soms moet je alleen kijken of de schappen goed zijn aangevuld.”

Boodschappen

Wat Sanne koopt, mag ze zelf houden. Maar daar zitten wel restricties aan. ,,Meestal mag ik maximaal vijftien euro voor een product uitgeven. En voor het invullen van de vragenlijst krijg ik dan nog een tientje. Het is niet heel erg veel, maar daarom is het wel handig om te mysteryshoppen bij een supermarkt. Want boodschappen heb je altijd wel nodig.”

,,Voor mijn studie seksuologie woon ik nu in België, maar ik ben met dit werk in Nederland begonnen. Ik had erover gelezen in een tijdschrift en toen heb ik mij aangemeld bij twee bureaus: International Service Check en Multi-Value. Het is wel grappig om het verschil tussen beide landen te ontdekken. In België zijn ze iets meer afwachtend met benaderen of je hulp nodig hebt én ze houden zich strikter aan de regels. Alle lampen doen het en alles is altijd stofvrij. Geen idee hoe dat komt, maar is wel iets wat opvalt.”

Niet goed geholpen

Ik heb zo’n twintig adressen bij mij in de buurt waar ik mysteryshop. In de winkel ben ik vaak niet langer dan een kwartier bezig en het invullen van de vragenlijst en het verslagje kost me vaak nog geen tien minuten. Soms moet er een foto bij van de voorkant van de winkel. Het leuke is dat je dingen te weten komt die me eerst niet opvielen. Dat er bij sommige supermarkten een extra kassa moet worden geopend als er een vierde klant zich heeft aangesloten in de rij. Wanneer ik niet goed geholpen word, dan vind ik het altijd een beetje zielig dat ik de naam van de medewerker ook moet opschrijven. Dan denk ik: o jee, hij krijgt straks op z’n donder. Maar ja, dat hoort er ook bij.”

Omdat producten de huur niet betalen, werk ik ook als babysitter en ik werk in een winkel. Maar ik wil het mysteryshoppen er wel bij blijven doen. Het is makkelijk, kost me niet veel tijd en ik vind het altijd een erg leuk gevoel als ik de winkel uitstap en weet: hier heb ik niks voor betaald.”