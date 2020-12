Na corona allemaal weer in de file naar kantoor? Zo voorkomen we dat

Thuiswerken lijkt de oplossing voor het fileprobleem . Mensen reizen vaker buiten de spits, nu het minder belangrijk is om op tijd op het werk te komen. Een blijvend patroon, of zitten we straks gewoon weer in de auto om maar niets op kantoor te hoeven missen? ,,Veel bedrijven zijn thuis gaan werken zoals ze dat nog op kantoor deden.”

Thuiswerken is in veel opzichten prettig, maar een ding blijft lastig: als er informatie gedeeld moet worden met collega’s ben je aangewezen op de beperkingen van een digitale meeting. Iedereen ‘in het echt’ zien is niet alleen minder vermoeiend, maar zorgt ook voor een sterker groepsgevoel. Maar gaan we dan allemaal weer in de file terug naar kantoor als de coronacrisis voorbij is? Gonny Vink, auteur van Leidinggeven op afstand en adviseur voor organisaties en teams in duurzame verandering, denkt van niet. ,,Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen niet fulltime terug willen naar kantoor. In een hybride vorm kunnen mensen kiezen waar ze hun werk doen. Die zelfstandigheid maakt ze gelukkiger.’’

Een goede combinatie van thuis en op locatie werken valt of staat volgens haar met een open cultuur. ,,Werk zoveel mogelijk open en transparant. Dat begint met agenda’s open zetten en heldere afspraken maken vooraf, bijvoorbeeld over rollen en verantwoordelijkheden. Niet elke werknemer wil hetzelfde: sommigen hebben minder ruimte of zijn misschien niet veilig thuis. Houd daar rekening mee.’’

Vlog

Met al dat thuiswerken krijgt het kantoor ook een nieuwe functie. Vink: ,,In mijn bedrijf is het kantoor al jaren een ontmoetingsplek.’’ Toch ziet ze zulke bewuste keuzes nog weinig. ,,Veel bedrijven zijn thuis gaan werken zoals ze dat nog op kantoor deden, met dezelfde dagindelingen. Vergaderen? Informatie digitaal delen kan sneller of beter via een vlog of artikel. Gebruik een vergadering voor het gesprek erover. Ga daar creatiever mee om, experimenteer en leer. Dat vraagt ook om ander leiderschap: je moet vertrouwen geven, loslaten, heldere doelen stellen en afspraken maken. Het is maatwerk.’’

Lucas Polman, directeur van HR-softwarebedrijf Protime, kondigde in juni aan dat thuiswerken de standaard is geworden bij zijn bedrijf. Het bedrijf heeft het aantal werkplekken drastisch verminderd en is bezig het aantal overlegruimtes uit te bouwen. ,,Het kantoor is nu echt een ontmoetingsruimte. Dat waren we al van plan, maar corona heeft alles in een stroomversnelling gebracht.’’



Tekst gaat verder onder graphic

Hoeveel leger zijn de wegen bij jou in de provincie?

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Waar ze de afgelopen maanden tegenaan liepen? De juiste balans vinden tussen thuiswerken en op locatie. ,,We hebben besloten fysieke aanwezigheid te stimuleren voor werkbesprekingen of overleg met leidinggevenden. Nu kan dat even niet, maar de afgelopen tijd startten werknemers bijvoorbeeld thuis om files te ontwijken, en kwamen alleen naar kantoor voor het overleg. Dat werkt beter dan dat drie mensen er zijn en de rest inbelt.’’

Quote We creëren een basis met contactmo­men­ten, en verder werk je thuis Lucas Polman, directeur Protime

Maar hele dagen werken op kantoor? Dat ziet hij niet zo snel gebeuren. ,,Als mensen thuiswerken zijn de uren ook flexibel, dus als ze naar kantoor komen geldt hetzelfde. We creëren een basis met contactmomenten, en verder werk je thuis.’’

Kritischer

Volgens Vink denken werkgevers en werknemers nu nog te veel in dagen in plaats van uren. ,,Als er file is, start dan liever thuis en ga later naar kantoor. Werk kan plaats- én tijdonafhankelijk gebeuren. Als we productiever zijn, kunnen we onze tijd anders indelen.’’

Waren mensen bang om iets te missen op dagen dat andere collega’s wel naar het werk konden? Polman: ,,Nee, ze zijn juist kritischer geworden over wanneer je echt naar kantoor moet komen. Als je gaat werken op een praktisch leeg kantoor, wat is dan de meerwaarde? We werken nu al zo lang thuis dat het echt een gedragsverandering is geworden.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk de video’s van AD Werkt in onderstaande playlist: