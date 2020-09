Na zijn ontslag in juni heeft Joost eerst tijdje rustig aan gedaan: ‘Ik was bekaf’

Baan kwijt door coronaHet ene na het andere bedrijf maakt bekend mensen te moeten ontslaan. Reden: corona. Er zijn minder vluchten, minder treinreizen, minder vakanties, minder festivals, en ga zo nog maar even door. Joost Mallo (31) was accountmanager conferenties en evenementen bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Zijn functie kwam te vervallen bij een reorganisatie in juni.

,,Ik ben met yoga begonnen, volg een cursus massage, creatief schrijven, online marketing en vanuit Yale volg ik science of wellbeing over gelukkig zijn.’’ Joost Mallo werkte de afgelopen 2,5 jaar ruim 40 uur per week als accountmanager conferenties en evenementen bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam. Door corona trokken bedrijven en andere klanten massaal hun evenement, diner of vergadersessie in de zaal bij KIT in. ,,Voor corona draaiden wij zo'n 2,5 miljoen euro omzet per jaar. Dat zal nu ongeveer 500.000 tot 700.000 euro zijn.’’ Er volgde een reorganisatie in juni. ,,En daarbij kwam mijn functie te vervallen.’’

Offer

Mallo was ‘ontzettend verdrietig’, doordat hij zijn baan verloor. ,,Voor mij was een belangrijke motivatie dat de evenementen en conferenties die ik organiseerde, geld opleverde voor de doelstellingen van KIT.’’ Bijvoorbeeld om projecten voor vrouwelijke ondernemers elders in de wereld te financieren of voor inzet tegen tuberculose en hiv. ,,Ik kan goed verkopen en geld verdienen, maar ik wil wel dat dat geld terechtkomt waar het ook een belangrijke bijdrage levert. Dat het iets goeds doet.’’ Voor het voortbestaan van het instituut was het volgens Mallo belangrijk dat er gereorganiseerd werd. ,,Ik zie het verliezen van mijn baan daarom ook als een offer dat ik gemaakt heb voor de goede zaak.’’

Tekst gaat hieronder verder...

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

De laatste maanden voorafgaand aan zijn ontslag had Mallo het erg druk op zijn werk. ,,Het was alle hens aan dek om de annuleringen af te handelen en de relaties te onderhouden.’’ Er ontstonden ingewikkelde gesprekken met klanten. Bijvoorbeeld omdat ze ook na september kosteloos wilden annuleren, terwijl er dan geen sprake meer is van overmacht. ,,Dat leverde hele intense discussies op. We zijn coulant geweest, maar soms miste ik het begrip bij klanten. Onze evenementen zijn ook bedoeld om het instituut draaiende te houden.’’

Zwaar

De eerste zes weken na zijn vertrek in juni heeft Mallo daarom vooral rustig aan gedaan. ,,Ik was bekaf. Zo’n pandemie vroeg niet alleen op mijn werk veel, maar ook persoonlijk.’’ Een uitlaatklep door te sporten of af te spreken met vrienden ontbrak. ,,Dat was zwaar.’’ Hij heeft de periode ook gebruikt om te onderzoeken wat hij belangrijk vindt in zijn werk. ,,Ik ga bijvoorbeeld naar een loopbaancoach. Dat wordt vergoed door het ministerie.’’ Ook wil de Amsterdammer liever niet meer fulltime aan het werk. ,,Zodat er meer ruimte is voor andere dingen die ik belangrijk vind. Zoals op pad gaan met mijn oma.’’

Quote Ik heb de luxe dat ik ongeveer zes maanden WW krijg om iets te vinden dat goed bij mij past Joost Mallo

Vanaf 1 september is Mallo weer druk bezig met solliciteren. Hij benaderde bijvoorbeeld het Liliane fonds. Daarnaast belt hij veel met voormalige klanten, spreekt hij af met mensen in zijn netwerk en spart hij met vrienden. ,,Ik heb de luxe dat ik ongeveer zes maanden WW krijg om iets te vinden dat goed bij mij past. Het is natuurlijk een spannende tijd, maar ik vind het belangrijk om een baan te vinden die goed voelt. Ik ben nu 31 dus dit is het perfecte moment om na te denken over waar ik naartoe wil.’’

Werkloos door corona

340.000 werknemers verloren in het eerste kwartaal van dit jaar hun baan, blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral veel werknemers met een bedrijfseconomische of administratieve baan raakten werkloos. Hieronder vallen onder meer receptionisten, telefonisten, administratief medewerkers en boekhouders. Ook de sector transport en logistiek werd hard geraakt (chauffeurs).

Al voor de ingrijpende coronamaatregelen die in maart werden genomen, nam het aantal gewerkte uren flink af. Uit onderzoek van Dyflexis, een soft- en hardwaremaker voor personeelsplanning en urenregistratie, blijkt zelfs dat het aantal uren daalde met bijna een derde. Vooral in de horeca draaiden werknemers minder uren. Tussen half maart en de eerste week van juli krabbelde het aantal gewerkte uren weer langzaam op. Werknemers in de retail, e-commerce, productie en warehousing werkten zelfs langer dan voor de intelligente lockdown.

Poppodium de Effenaar in Eindhoven maakte eerder deze maand bekend dat 45 van de 81 medewerkers hun baan verliezen. Poppodia en concertzalen worden zwaar getroffen door de coronacrisis. Eerder kondigden onder andere Paradiso in Amsterdam (60 medewerkers), poppodium Patronaat in Haarlem (29 medewerkers) en Poppodium 013 in Tilburg (10 medewerkers) aan noodgedwongen afstand te moeten nemen van personeel.

Dit is de tweede aflevering van een serie over mensen die vanwege Covid-19 hun baan verloren. Hier kun je de eerste teruglezen. Ben je ook ontslagen om die reden en wil je je verhaal delen? Stuur ons een mailtje.

Anna Staats raakte haar baan kwijt in de coronacrisis. Nu helpt ze als Toos Werkloos anderen met solliciteren:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Bekijk hier alle video's over werk.