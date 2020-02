Naar de maan? NASA zoekt astronauten voor nieuwe missie

Wat doet een... ‘Door dit werk zie ik dat je gelukkig moet zijn met wat je hebt, het kan zo afgelopen zijn’

13 februari Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag Maarten Koster (31), verpleegkundige op de intensive care van het Medisch Spectrum Twente.