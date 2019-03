Nederlander onverschilliger over salarisverschillen tussen mannen en vrouwen

In Nederland maken we ons minder druk over de salarisverschillen tussen mannen en vrouwen dan in de rest van Europa. Dat blijkt onderzoek van HR- en salarisdienstverlener ADP.

In Europa geeft bijna twee op de drie werknemers (60 procent) aan een nieuwe baan te overwegen als duidelijk zou worden dat mannen en vrouwen niet hetzelfde salaris krijgen bijgeschreven. In Nederland geldt dit maar voor de helft van de respondenten. Voor het onderzoek werden ruim 10.500 Europese werknemers ondervraagd, waaronder 1400 Nederlanders.

Martijn Brand, directeur bij ADP: ,,In Nederland is helemaal niet zo duidelijk wat de verschillen zijn. Mensen zijn zich niet altijd even bewust van de salarisverschillen tussen mannen en vrouwen. Als je dat, zoals in Groot-Brittannië en Frankrijk inzichtelijk maakt, leidt dat automatisch tot meer discussie”, vermoedt Brand.

Ook blijkt uit onderzoek dat Nederland het meest optimistische land is als het gaat over werkverhoudingen. ,,We zijn een tevreden volk en dus is er minder noodzaak om te klagen.” Wel denk dat Brand dat het goed is om de discussie te blijven voeren. ,,Ik heb zelf een managementteam waar vijftig procent vrouw is en vijftig procent man. En daar ben ik heel blij mee. Je ziet toch dat we problemen anders benaderen en dat het uiteindelijk tot betere beslissingen leidt. Om vrouwen op zulke posities te krijgen, is een gelijke beloning nodig.” Uit onderzoek blijkt dat Europese vrouwen gemiddeld nog 16 procent minder betaald krijgen dan mannen.

In Nederland is men ook minder snel bereid om daadwerkelijk te vertrekken als de salarissen ongelijk blijken te zijn. De groep die zegt een andere baan te gaan zoeken is in Nederland kleiner (10 procent) dan in de rest van Europa (19 procent). Ook Nederlandse vrouwen (63 procent) vinden dat minder belangrijk dan Europese vrouwen, waar 71 procent zegt op zoek te gaan naar een nieuwe functie als blijkt dat het salaris achterblijft.

Wetsvoorstel

In Nederland hebben PvdA, GroenLinks, SP en 50PLUS onlangs een wetsvoorstel ingediend waarin ze willen dat bedrijven (met minimaal 50 werknemers) zelf bewijzen dat ze mannen en vrouwen evenveel betalen. Desbetreffende bedrijven zouden elke drie jaar moeten melden wat hun medewerkers verdienen. Nu moeten medewerkers zelf actie ondernemer door naar het College voor de Rechten van de Mens te gaan en het onderwerp aan te kaarten.

In Nederland vindt 11 procent van de werknemers het nodig dat de er openheid is over de salarissen, 20 procent zegt ‘misschien’. In Europese landen gemiddeld vond 27 procent van de respondenten dat er meer openheid moest komen, dat is een stijging van 5 procent ten opzichte van vorig jaar. Ter vergelijking: in Spanje en Zwitserland denkt 34 procent dat het openbaar maken van de salarissen nodig is voor een gelijke beoordeling.