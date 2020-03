Niet zoveel werk deze weken? Zo besteed je de dag toch nuttig

Alles is anders in tijden van corona, zo ook het werkende leven. Te veel taken waar je niet aan toekomt, kinderen thuis, of juist tijd over omdat afspraken niet doorgaan. AD Werkt geeft je tips om ondanks alles toch zo veel mogelijk uit je werkdag te halen. Vandaag deel 1: zo voel je je toch nog nuttig.

We hebben de eerste werkdagen thuis achter de rug: maar dat is toch even wennen. Psycholoog Thijs Launspach, columnist voor deze site, begrijpt wel dat mensen een beetje in de war raken. ,,Je kunt thuis toch niet op volle kracht werken, je kunt niet het werk doen zoals je gewend bent als je op kantoor zit.” Launspach denkt dat we dat dan ook gewoon moeten accepteren. ,,Doe wat je kan. Wees ook eerlijk als het niet lukt en communiceer daarover met je werkgever.”

Toch lastig: want hoe zorg je dat je niet in die negatieve gevoelens blijft hangen? ,,Ik denk dat deze tijden ook wel van ons vragen om nuchter te zijn. Het hoort er ook bij dat je sommige dingen gewoon niet kunt doen. Maar als je dat allemaal op een rijtje zet en rustig diep hebt ademgehaald, kan dat ook opluchting geven. Nu kun je duidelijke doelen stellen voor jezelf en heb je niet alleen maar in je hoofd wat niet kan.”

Kansen

Maar hoe voelen we ons wel nuttig deze dagen, als je niet alles kan doen wat je normaal gesproken zou doen? Door dingen op te pakken die je al heel lang op de lange baan hebt geschoven. ,,Het is belangrijk dat je zo veel mogelijk doet wat wél kan. Dit is bijvoorbeeld het uitgelezen moment om net dat ene project te doen waar je nooit aan toekwam, dat blog te maken dat je nog een keer wilde schrijven of dat ene boek over jouw vakgebied te lezen. Voor dat soort dingen is deze periode best wel handig.”

Nadat je helder hebt wat je níet kunt doen, moet je helder krijgen wat je wel wil gaan doen de komende weken. ,,Ik heb zelf een thuiskantoor met een whiteboard. Dat heb ik net helemaal leeg gemaakt, zodat ik daarmee overzicht kan krijgen.” Maar ook zonder whiteboard kom je een eind. ,,Pak een stapel witte blaadjes. Maak een plek waar je naar kunt kijken, dingen kunt afstrepen en aanpassen. Dan is het uit je hoofd.”

Experimenteren

Jelle Hermus, oprichter van platform SoChicken, werkt bijna altijd thuis, vertelde hij eerder. Het liefst in joggingbroek, met laptop en oordopjes in de woonkamer. ,,Ik denk dat je voornamelijk moet experimenteren om te kijken wat voor jou goed werkt”, zegt hij. ,,Ik had vroeger veel last van uitstelgedrag. Zo erg, dat er thuis nooit iets uit mijn handen kwam. Ik ben onderzoek gaan doen, heb geprobeerd wat wel en niet werkte en met die informatie heb ik bovendien een online cursus ontwikkeld tegen uitstelgedrag en tips voor meer discipline.”

,,Vaak zijn mensen verliefd op de vrijheid, maar het is makkelijk om in de val te lopen”, zegt Hermus. Stofzuigen of de was doen tijdens een dagje thuiswerken? Helemaal niet erg, zegt hij, mits je alle taken de juiste prioriteit kunt geven en op de juiste manier kunt plannen. Dan is stofzuigen zelfs een welkome afleiding om je hoofd even leeg te maken. ,,Mijn advies is om aan het eind van de dag een planning te maken voor de volgende dag. Formuleer drie belangrijke taken die je af wil hebben. Daaronder de taken die wat minder belangrijk zijn. Dan geef je een dag geraamte.”

Gooi apps weg

Maar zelfs als je zo’n planning maakt voor een dag thuiswerken, ligt afleiding op de loer. ,,Voor een heel groot deel leiden we onszelf af”, zegt Hermus. ,,We kijken voortdurend of er iets nieuws te zien is op bijvoorbeeld social media. Ik adviseer om dat af te bouwen. Gooi alle apps van je smartphone en installeer alleen wat je écht nodig hebt. Als je je telefoon pakt om op Instagram te kijken en ziet dat de app niet meer op je telefoon staat, ben je je weer bewust van het feit dat je jezelf minder wilde laten afleiden en leg je de telefoon weer weg”, is zijn ervaring.

En is het heel verleidelijk om een makkelijke taak op te pakken of iets leuks te gaan doen in plaats van werken, dan adviseert Hermus een doelstelling te formuleren. ,,Ik ga tien minuten werken, daarna hoef ik niet meer verder te werken, maar het mág wel. Als je eenmaal aan de slag bent, is de weerstand vaak weg.”