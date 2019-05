Nieuwe regels arbeidsmarkt volgend jaar van kracht: ontslag minder omslachtig

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wil minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken het voor werkgevers goedkoper maken om mensen in vaste dienst te nemen én flexibele contracten minder aantrekkelijk maken. Zo is een van de maatregelen in de nieuwe wet dat werkgevers straks een hogere ww-premie betalen voor werknemers met een flexibel contract.



Daarnaast hebben alle werknemers straks vanaf de allereerste werkdag recht op een ontslagvergoeding, nu is dat pas na twee jaar. Met de WAB maakt minister Koolmees niet alleen flexwerk iets minder voordelig, tegelijkertijd geeft hij werkgevers iets meer ruimte om contracten met personeel sneller te beëindigen.



Zo mogen werkgevers gewoon drie jaar tijdelijke contracten geven in plaats van twee jaar. Een andere maatregel is de introductie van een nieuwe ontslaggrond, de zogenaamde cumulatiegrond. Kortweg tellen daarbij verschillende factoren op tot één ontslaggrond, wat ontslag minder omslachtig moet maken.