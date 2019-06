Nieuwe werknemers van Plopsaland krijgen tot 10.000 euro bonus. ‘Het is een groot succes’

De pretparkgroep - met zeven vestigingen in Nederland, België, Duitsland en Polen - hoopt met deze actie de concurrentie te snel af te zijn in de strijd om personeel. En het werkt. ,,In de eerste week na de invoering hadden we al 500 reacties, terwijl we normaliter op gemiddeld 100 reacties per week kunnen rekenen. Al verschilt dat wel per periode.’’

Welkomstbonussen bestaan al langer. Bijvoorbeeld in de sportwereld en in sommige bedrijven bij hogere functies. ,,Maaltijdcheques, groepsverzekeringen, jaarlijkse bonussen en een aantrekkelijk salaris biedt bijna iedereen. Met de welkomstbonus proberen we de baan aantrekkelijker te maken en de concurrentie voor te zijn”, zegt Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof.

Risico

Nieuwe werknemers krijgen de beloning uitgekeerd als ze langer dan zes maanden in dienst zijn. ,,Dat is de voorwaarde’’, zegt Vanhullebusch. ,,We zijn niet zo bang dat ze na die zes maanden meteen weg zijn. Het kan gebeuren, maar het is een risico wat je moet nemen.’’

Ondanks de vele reacties op de vacatures met welkomstbonus, zijn er nog genoeg openstaande vacatures. ,, We zijn onder andere nog op zoek naar een projectleider voor het waterpretpark Landen-Hannuit, dat momenteel verbouwd wordt", vertelt de woordvoerder. ,,Voor de functie krijgen nieuwe werknemers een bedrag van 10.000 euro.’’ Een calculator krijgt 3000 euro en een boekhouder 2500 euro, volgens de site van de pretparkgroep.

Evaluatie

Aan het eind van de zomer evalueert de pretparkgroep of de bonussen gewerkt hebben. ,,Op dit moment bieden we bonussen aan nieuwkomers met vaste (kantoor)functies. Als blijkt dat de bonussen werken en we voldoende nieuwe mensen hebben, gaan we het welkomstbedrag ook doortrekken naar de vacatures voor parkmedewerkers.’’

Ben jij een groot Eftelingfanaat en vind je treinen leuk? De Efteling zocht eerder dit jaar een machinist voor de stoomtrein, die iedere dag bezoekers door het park vervoert: