Nog lang niet met pensioen: ‘Zoals ik me nu voel kan ik makkelijk tot mijn 80ste mee’

KLM bereikt op nippertje ook met piloten akkoord over reorganisa­tie

1 oktober KLM heeft nu ook met zijn piloten overeenstemming bereikt over de reorganisatieplannen bij de luchtvaartmaatschappij. Zo is het bedrijf er nu met alle vakbonden op hoofdlijnen uit. Het plan waarin de arbeidsvoorwaarden worden versoberd, is vanavond direct naar het ministerie van Financiën gestuurd.