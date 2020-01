Nog nooit zoveel mensen aan de slag: 9 miljoen betaald aan het werk

Het aantal werklozen daalde in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 7000 per maand, tot 302.000 in december. Zij hadden geen betaald werk en gaven aan recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar te zijn. Het werkloosheidspercentage kwam in de laatste maand van het jaar daarmee uit op 3,2 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In december hadden 4 miljoen mensen om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,7 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld duizend per maand afgenomen.

WW-uitkeringen

UWV telde in december 223 duizend lopende WW-uitkeringen. Dat is 1,9 procent minder dan vorige maand (228 duizend). Eind 2018 waren er nog 263 duizend WW-uitkeringen. Dat komt neer op een afname met 15 procent. In alle beroepsgroepen daalde de WW. De grootste afname is zichtbaar bij agrarische beroepen (-21 procent), zorg- en welzijnsberoepen (-19,1 procent) en pedagogische beroepen (-18,2 procent). Onder 50-plussers nam het aantal uitkeringen, ten opzichte van een jaar eerder, af met ruim 20 procent. In december 2019 verstrekte UWV bijna 46 procent van de WW-uitkeringen aan 50-plussers. in 2018 was dat nog 49 procent. Zowel de gunstige situatie op de arbeidsmarkt, waardoor het voor werkzoekenden makkelijker is om een baan te vinden, als het afbouwen van de maximale duur van de WW naar 24 maanden dragen hieraan bij.

Minister blij

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is blij met de jongste cijfers over de arbeidsmarkt. ‘Mooi nieuws’, klinkt het. ,,Een record! En 69 procent van alle Nederlanders werkt. Dat aandeel is de afgelopen vijftig jaar nog nooit zo hoog geweest. Daar mogen we allemaal trots op zijn.” Volgens de minister is er nog wel werk aan de winkel. Niet iedereen is tevreden met zijn werk.



De verschillen tussen vast en flexwerk zijn bijvoorbeeld nog te groot, net als de verschillen tussen werknemers en zelfstandigen (zzp’ers), aldus de bewindsman. Koolmees noemt de nieuwe arbeidsmarktwet (WAB), die 1 januari is ingegaan, een stap in de goede richting om die verschillen te verkleinen. En de komende tijd wordt een maatschappelijke discussie gevoerd ‘over hoe we de arbeidsmarkt van de toekomst willen inrichten.’



In 2008, vooravond de economische crisis, was bijna 68 procent van alle 15- tot 75-jarigen aan het werk. In 2018 kwam het percentage daar al dichtbij, in 2019 werd het overtroffen. De arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen heeft zich in de afgelopen vijftig jaar verschillend ontwikkeld, merkt CBS op. Bij vrouwen is er vrijwel steeds een stijgende lijn geweest, van ruim 34 procent in 1969 tot ruim 64 procent in 2019. Bij mannen ligt de arbeidsparticipatie juist lager dan vijftig jaar geleden, ruim 73 procent in 2019 tegen 84 procent in 1969.