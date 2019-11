Ondernemer Koen scoort met zijn vegetarische Knakwortel. Zo verklaart hij het succes

podcastEen wortel zo bereiden dat hij sprekend lijkt op en smaakt als een knakworst, je moet er maar op komen. Ondernemer Koen Kaljee vertelt in een podcast van De Ondernemer alles over het succes van de Knakwortel, waarmee hij ook het buitenland wil veroveren.

Beluister de podcast hieronder:

Het verhaal achter de Knakwortel begint bij de vriendin en zakelijk partner van ondernemer Koen Kaljee. Valerie Bos is vegetariër en lust geen groenten. Kaljee had een eureka-moment en startte met het ontwikkelen van een groenteproduct ‘zo lekker, dat het bijna niet meer gezond smaakt.’

Het uiteindelijke resultaat? De ‘Knakwortel’, een bospeentje gemarineerd in gerookte kruiden en specerijen. De oranje groenten worden met de marinade vacuüm gegaard totdat ze net zacht zijn, maar nog steeds een bite hebben. En inderdaad: de wortel lijkt bijzonder veel op een knakworst.

Testen

Na uitgebreid testen onder collega’s en duizend proef-Knakwortels op een festival wisten de ondernemers het, de oranjegekleurde snack moest op de markt worden gezet. Het nieuwe bedrijf was geboren en Bos en Kaljee bleken ook zakelijk perfect te klikken. ,,We deden aan de voorkant alsof we een volwaardige onderneming waren terwijl we aan de achterkant nog weinig hadden.’’

Het duo ging met een foodtruck het land in om de snack verder te testen bij het publiek. En, o ja, dan was er ook nog de ambitie om met Knakwortel in de supermarkt te liggen. Dat lukte toen Bos en Kaljee 125.000 euro voor hun idee wonnen na een door Albert Heijn geïnitieerde pitch gericht op innovatieve voedingsmiddelen.

40 winkels

Knakwortel wordt inmiddels verkocht bij 400 winkels van Albert Heijn, online en in België. Ook ligt het product bij groothandels en kleinere horecaleveranciers en in school- en bedrijfskantines. Opvallend is dat zowel Bos als Kaljee nog steeds een eigen bedrijf naast Knakwortel hebben. ,,Er zit veel werk in, maar soms is een halfuurtje per dag tijd besteden aan Knakwortel genoeg. Je moet zorgen dat je op de juiste momenten en juiste events aanwezig bent. Toch zijn we versterking gaan zoeken, iemand die zich vooral op onze foodtrucks kan richten. Dat is iemand geworden die foodtrucks verhuurt, de perfecte partij voor een samenwerking.’’

Volgens Kaljee heeft een product als Knakwortel de toekomst in een tijd dat vleesconsumptie steeds minder populair wordt. ,,Het is een fantastische vervanger voor vleesproducten. We zijn momenteel bezig met drie nieuwe producten. Daar kan ik je nog niets over vertellen, behalve dat ze in het voorjaar worden gelanceerd en in de schappen van Albert Heijn komen te liggen. Verder zijn we aan het ‘daten’ met andere supermarkten nu de gentlemen’s agreement met AH bijna verloopt. Maar ook daarover kan ik nog niet te veel kwijt.’’

Gewoon bellen

De klant staat altijd voorop bij Knakwortel. ,,We communiceren veel via sociale media, maar mensen kunnen ook contact opnemen via onze site of gewoon bellen. Dan krijgen ze Valerie of mij aan de lijn. Het persoonlijke contact is erg belangrijk voor ons. Mensen vinden ons knuffelbaar.’’

Verdere ambities? ,,We willen naar het buitenland. Naar landen met een hotdogcultuur zoals Duitsland en Denemarken. En de Verenigde Staten. Vorige week kregen we nog een telefoontje uit dat land van iemand die interesse heeft in ons product. Dus wie weet zie je Knakwortel volgend jaar in de Amerikaanse schappen liggen!’’