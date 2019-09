Ontslagen Joshua neemt ‘steunclown’ mee naar gesprek met directie

Een van de managers van reclamebureau FCB verklaarde later dat het ballonvouwen nogal luidruchtig was. Ze vroegen Joe the Clown of het iets stiller kon, maar verder hadden ze niets op hem aan te merken. De ontslagen Joshua - zelf actief als stand-upcomedian - was best tevreden over de niet-alledaagse bijstand en raadt het anderen zeker aan.