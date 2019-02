‘Ook vrouwelijke eigenschappen zijn nodig in een bedrijf’

Vacature van de week Verstand van (bruids)mode? Winkel ‘Say Yes to the Dress’ zoekt nieuwe styliste

22 februari Zit jij steevast aan de buis gekluisterd bij het bruidsjurkenprogramma Say Yes to the Dress? En heb je ook nog ervaring in de fashionretail? Dan heeft bruidsmodewinkel Koonings in Deurne de baan voor jou. Ze zoeken een nieuwe styliste om bruiden aan hun droomjurk te helpen.