Op zoek naar werk? Dit zijn de kansrijkste beroepen van 2020

De lijst met de hottest jobs geeft voor verschillende beroepsgroepen de drie functies die het meest kansrijk zijn. Hiervoor is niet alleen gekeken naar de eigen data en het aantal vacatures dat werkgevers hebben geplaatst, maar ook naar cijfers van onder meer CBS en UWV en de verwachtingen voor de arbeidsmarkt in de toekomst.

Logistiek medewerker

Absolute uitschieters zijn volgens Randstad de functies voor applicatiebeheerder, gespecialiseerd verpleegkundige en werkvoorbereider. Wie in die beroepen werk zoekt, zit dit jaar zo goed als gebakken. De meest aangeboden vacature in het afgelopen jaar was die van logistiek medewerker. Liefst 38.000 vacatures werden er vorig jaar voor deze functie geplaatst.

Volgens Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt en MVO van Randstad Groep Nederland, is het logisch dat er in de transport en logistiek op het moment veel werk te vinden is. ,,De arbeidsmarkt past zich aan aan de maatschappij. Je ziet dat mensen steeds meer bestellingen plaatsen online. Voor het vervoer van al die pakjes zijn meer medewerkers in het magazijn nodig en meer vrachtwagenchauffeurs om ze verder te vervoeren.’’

Buiten de gebaande paden

Omdat we met elkaar ook meer maaltijden bestellen, is er ook een groeiende vraag naar fietskoeriers. ,,We zien ook dat dit soort functies snel vervuld worden. Voor veel mensen die flexibel, parttime werk erbij zoeken – studenten bijvoorbeeld – is het inmiddels een populaire bijbaan.’’

De lijst is volgens Ten Hoonte bedoeld om werkzoekenden te wijzen op de mogelijkheden buiten de gebaande paden. ,,Mensen zoeken vaak binnen wat voor hun bekend is op werkgebied. Maar de schaarste is zo groot dat de instapeisen voor veel van deze functies niet zo heel hoog meer zijn. Bij veel vacatures voor monteur zonnepanelen is de enige vereiste een technische achtergrond. Na een korte opleiding,zoals via onze Vakschool, kun je meteen het dak op.'’

Lijkt een baan je leuk maar twijfel je of je in aanmerking komt? Proberen is de moeite waard, stelt Ten Hoonte. ,,Werkgevers weten ook dat er schaarste is. Om toch personeel te vinden, moeten ze mensen tegemoet komen. Met opleidingsmogelijkheden bij de baan bijvoorbeeld. Vaker dan ooit is het mogelijk om te leren terwijl je werkt.’’

Controles

Ander voorbeeld is de functie customer due diligence analist, een van de kansrijkste bedrijfseconomische beroepen. ,,Vanwege gewijzigde regelgeving voor de banken zijn er meer mensen nodig die controles uitvoeren. Dat doe je in die functie. Maar met verschillende achtergronden en opleidingen ben je geschikt. Zowel een jurist als een econoom zou geschikt kunnen zijn.’’

De lijst benadrukt dat er in verschillende velden kansen liggen, aldus Ten Hoonte. ,,Er heerst krapte op de arbeidsmarkt, maar toch zijn er volgens eerder onderzoek zo’n 1 miljoen Nederlanders die langs de kant staan of meer willen werken. Daarnaast zou een op de tien werkenden een stap hogereop willen of iets anders willen doen.’’ Maar toch blijven ze meestal in dezelfde baan zitten. ,,En dat is zonde, wat ons betreft. Deze arbeidsmarkt biedt grote mogelijkheden voor de werknemer. Wil je iets anders op werkgebied, dan is nu echt het moment.’’

Dit zijn de 27 kansrijkste beroepen van Nederland



bedrijfseconomisch

- customer due diligence analist

- adviseur ruimtelijke ordening

- belastingadviseur



bouw

- monteur zonnepanelen

- elektromonteur

- monteur installatietechniek



commercieel / klantcontact

- medewerker klantenservice

- verkoopmedewerker telecom

- verkoopmedewerker tankstation



ict

- cloud engineer

- applicatiebeheerder

- devops engineer



onderwijs

- docent Nederlands

- docent vreemde talen (met name Frans en Duits)

- docent wiskunde



transport en logistiek

- fietskoerier

- vrachtwagenchauffeur binnenland

- logistiek medewerker



zorg en welzijn

- gespecialiseerd verpleegkundige

- verzorgende IG

- tandartsassistent



techniek

- monteur metaal

- werkvoorbereider (divers)

- monteur wtb (monteurs voor motoren, kraanmachines, bruggen, alles wat roteert)



horeca

- zelfstandig werkend kok

- restaurantmanager

- catering medewerker