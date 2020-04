Overbelasting werkenden dreigt: ‘Door coronacrisis lopen mensen op hun tenen’

Toegenomen werkdruk, minder scheiding van werk en privé en dan in sommige gevallen ook nog de zorg voor de kinderen. Het risico op uitval neemt toe omdat we op dit moment veel te veel aan het ‘overleven zijn’. Dat stelt Monique van Dongen van Zorg van de Zaak Netwerk.

De coronacrisis begint steeds meer zijn tol te eisen van werknemers. Monique van Dongen ziet dat meer mensen ‘op hun tenen lopen’. Ze maakt deel uit van de corona-desk bij Zorg van de Zaak, een netwerk van bedrijven op het gebied van (bedrijfs)zorg. ,,We merken het aan alle belletjes die we binnenkrijgen. We zien het aantal dagelijks toenemen, van een tiental telefoontjes in de eerste week, naar een honderdtal in de derde week”, aldus Van Dongen, die als manager van bedrijfsmaatschappelijk adviesbureau Gimd onderdeel uitmaakt van het netwerk.

De medewerkers van de corona-desk krijgen vragen over psychische en psychosociale problemen, maar ook steeds meer over eenzaamheid, stress thuis en opvoedproblemen. ,,Mensen krijgen het niet meer gebolwerkt. Het brein heeft rustmomenten nodig. Als mensen niet meer kunnen schakelen, raken ze overbelast”, zegt Van Dongen.

Ook het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-out (NCPSB) kwam gisteren met cijfers die aantonen dat werknemers onder druk staan: gemiddeld is het stressniveau met bijna 40 procent toenomen, zo blijkt uit onderzoek. ,,Bij een structurele toename van 40 procent ben je drie tot zes maanden verwijderd van een burn-out”, aldus NCPSB-voorzitter Theo Immers in een persbericht. Als deze stijging doorzet, is een toename in het aantal burn-out patiënten te verwachten, zo stelt de organisatie.

Preventie

Volgens Van Dongen gaat het op dit moment veel over wat er nú gebeurt en gaat het nog te weinig over de gevolgen die dit heeft en het voorkomen van erger op de lange termijn. Er zou meer aandacht moeten komen voor preventie, zo stelt zij. ,,Dit gaat niet twee weken duren, ook geen maand. Dit duurt langer. En je ziet mensen nu al worstelen.”



Ze verwijst naar cijfers uit het Chinese Wuhan, epicentrum van het virus, waar uit onderzoek blijkt dat 50 procent van het zorgpersoneel kampt met psychische klachten, depressies en slapeloosheid. ,,Mensen lopen er lang mee rond omdat ze niet willen klagen. Iedereen heeft het moeilijk. Waarom zou je dan om hulp vragen? Daar maak ik me zorgen over. Dit zal zich verder gaan opbouwen. Niet alleen bij zorgverleners, maar bij alle werkenden.”

,,Preventie wordt vooruitgeschoven, maar we hebben nu de cijfers van Wuhan. Die laten zien dat het een belangrijk item is”, gaat Van Dongen verder. Naast een luisterend oor, wil Zorg van de Zaak met de helpdesk daarom ook structuur bieden aan werknemers en werkgevers op het gebied van psychische problemen en fysieke klachten. ,,Een werkdag wordt langer als je af en toe ook even iets anders doet, maar het geeft meer rust. De mailtjes gaan misschien wel door, maar ze hoeven echt niet altijd meteen beantwoord te worden.”

Werkgevers

,,Werkgevers moeten zich bewuster zijn van wat er allemaal los gaat komen”, meent Van Dongen. ,,Ze doen er op dit moment alles aan om hun bedrijf overeind te houden, tegelijkertijd moeten ze niet onderschatten dat hun personeel onder zware druk staat. De kans dat ze - om wat voor reden dan ook - uitvallen is groter.” Dat we ‘reactief’ aan het werk zijn, is logisch, aldus Van Dongen. ,,Maar we moeten ons niet blind staren op het nieuwe normaal. We moeten nu al goed voor elkaar zorgen.”