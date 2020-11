Overstappen naar een ander beroep? dit zijn de do’s en don’ts

Vijf mogelijke ‘overstapberoepen’ uitgelicht



In sommige banen kun je met een achtergrond in meerdere sectoren een nieuwe start maken. We lichten er in samenwerking met Nationale Vacaturebank vijf voor je uit:



Klantcontactmedewerker



De meeste kansen zijn er voor klantcontactmedewerkers inbound: je werkt bij de klantenservice en bent aanspreekpunt voor klanten met vragen, opmerkingen of klachten. Een specifieke opleiding wordt meestal niet gevraagd, wel een algemeen mbo-werk en -denkniveau. Nieuwe krachten worden meestal intern getraind.



Gevraagde competenties (onder meer): communicatief sterk, klantgericht, stressbestendig.



Commercieel medewerker



In deze functie help je met de verkoop van producten of diensten van het bedrijf. Je onderhoudt contact met klanten maar hebt ook administratieve taken als het opstellen van offertes. Voor deze baan wordt minimaal een mbo-werk- en denkniveau gevraagd.



Gevraagde competenties (onder meer): communicatief sterk, administratieve ervaring, commercieel ingesteld.



Accountmanager



In deze functie ben je de schakel tussen het bedrijf en de klant. Je onderhoudt het contact met bestaande klanten, werft nieuwe klanten en bent op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op de markt. Meestal wordt een kandidaat met hbo-werk en -denkniveau gevraagd.



Gevraagde competenties (onder meer): sterk in netwerken en onderhandelen, heeft overtuigingskracht (‘kan iets verkopen’), communicatief vaardig.



Logistiek- en voorraadmedewerker



In deze rol heb je een uitvoerende functie in een magazijn of distributiecentrum. Met een potentieel breed takenpakket houd je je bezig met het leverings-, opslag- en verzendingsproces. Dit is geen werk waarbij je de hele dag achter een bureau zit, maar vooral op de been bent. Voor deze baan wordt een mbo-werk en -denkniveau gevraagd.



Gevraagde competenties (onder meer): graag actief, kan goed overzicht houden, nauwkeurig.



Helpende in de zorg



Overweeg je een carrièreoverstap naar de zorg, dan is de functie helpende een goed beginpunt: in de baan verricht je ondersteunende taken in zorginstellingen, zoals het klaarmaken van de maaltijden, het verzorgen van het huishouden en begeleiding bij recreatieve uitstapjes. Om deze functie uit te voeren moet je in bezit zijn van een mbo-2-opleiding Helpende Zorg en Welzijn. Deze is fulltime te volgen maar ook in deeltijd met een BBL-traject waarbij je onderwijs combineert met werk in de praktijk.



Gevraagde competenties (onder meer): mensgericht, flexibel, communicatief sterk.



Gevraagde competenties (onder meer): mensgericht, flexibel, communicatief sterk.