Overwinteren op een tropisch eiland? Hawaii betaalt ticket voor thuiswerkers

Het aanbod is onderdeel van Movers and Shakas, een nieuw programma dat de Amerikaanse staat heeft opgezet in samenwerking met scholen en bedrijven. Hawaii biedt vijftig mensen die een maand op het eiland willen wonen en werken, een gratis vliegticket en korting op hun hotel.

Daar wil de staat wel iets voor terug: deelnemers moeten namelijk een bijdrage leveren aan de lokale gemeenschap van Hawaii, bijvoorbeeld met hun kennis of netwerk. Zo moeten zij wekelijks een aantal uur vrijwilligerswerk doen.

Coronacrisis

De economie op Hawaii is geraakt door de coronacrisis. Vooral de toerisme-industrie heeft er veel onder te lijden. ,,Dit programma is een kleine stap richting economisch herstel en het diversifiëren van de economie’’, legt oprichter Jason Higa uit aan CNN.

Door de coronapandemie werken nu ook in de Verenigde Staten veel mensen vanuit huis. Higa: ,,We geloven dat deze situatie een kans is voor lokale bewoners om terug te keren, en voor professionals van buiten de staat om Hawaii te beleven. Niet als toerist, maar als bijdragers aan de gemeenschap.’’

Richard Matsui (35) is mede-oprichter van Movers and Shakas en verhuisde zelf onlangs terug naar Hawaii vanuit San Francisco. “Als iemand die geboren en getogen is in Hawaii, heb ik er altijd van gedroomd om terug naar huis te gaan,” vertelde hij aan CNN. “Naast het binnenhalen van waardevolle dollars in onze lokale bedrijven, is de echte waarde het aantrekken van getalenteerde kenniswerkers.’’

Nederlanders die zich willen inschrijven hebben nu nog pech: Movers & Shakas is alleen gericht op Amerikaanse ‘afstandswerkers’. In de toekomst gaat het programma mogelijk wel open voor internationale werknemers die al een werkvisum hebben voor de Verenigde Staten.

De aanmeldingen voor de eerste groep staan open tot 15 december 2020. Als deze groep weer vertrekt, wordt een nieuwe groep geselecteerd voor gratis tickets. Verder moet je een baan hebben en 18 jaar of ouder zijn.

