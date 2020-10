Pastor Joska van der Meer: ‘Ik besluit een uitvaart telkens met adieu, wat letterlijk betekent: tot bij God’

AllerzielenJoska van der Meer (53) is pastor in de Parochie Heilige Drie-Eenheid in Nijmegen, verbonden aan de rooms-katholieke kerk. ,,Als mensen in de christelijke traditie overlijden, dan vertrouw ik hen weer toe aan God de Eeuwige.”

Van der Meer: ,,Ik hou enorm van wandelen, ik ben heel veel buiten. Als ik dan in de buitenlucht loop, stel ik me soms voor dat het hiernamaals letterlijk is zoals de hemel op dat moment boven me. Weids en groots en altijd weer anders. En als de zon er dan een mooie gouden rand aan geeft, zie ik dat als een knipoog van dierbare overledenen.

,,Ik heb acht jaar theologie gestudeerd, maar ik weet niet meer dan een ander over hoe het hiernamaals eruitziet. Het klassieke beeld, met Petrus aan de poort die bepaalt wie wel en wie niet naar binnen mag, zo letterlijk zie ik het niet voor me.

Op 2 november is het Allerzielen. Vijf deskundigen over de geheimen van de ziel vanuit hun werk. Klik hier om hun verhalen te lezen ,,Als mensen in de christelijke traditie overlijden, dan vertrouw ik hen als pastor weer toe aan God de Eeuwige. Dat gevoel van geborgen zijn, dat is de kern. Ik besluit een uitvaart telkens met ‘adieu’, wat letterlijk betekent: tot bij God. Vanuit mijn geloof vertrouw ik erop dat wij na de dood thuiskomen bij God, en dat wij elkaar na ons overlijden op de een of andere manier weer zullen zien.

,,Dus niet: en dit was het. Je gaat ergens naartoe. Als priester geef ik een reiszegen mee. Tijdens een katholieke uitvaart wordt het levensverhaal van de overledene verteld en verbonden met een Bijbelverhaal, er wordt gebeden en er is muziek.

,,De dienst eindigt met de absoute - de laatste eer. Ik vind dat altijd een heel bijzonder moment. De aanwezigen gaan letterlijk staan voor de overledene. Voor zijn of haar leven, en voor wat die persoon heeft betekend en wat daarin over God aan het licht is gekomen. Hoe eenvoudig iemand ook heeft geleefd, er is in ieder mens een bijzonder verhaal aanwezig. Het is heel mooi dat ik dit steeds opnieuw mag ontdekken.

,,Aan het einde zegen ik de overledene met water en wierook: in naam van de Schepper van wie je het leven kreeg, in de naam van Jezus in wiens voetspoor je ging, en in de naam van de Heilige Geest die je zal geleiden naar het eeuwig leven. Zoals de wierook omhoog stijgt, zo gaan onze gedachten en gebeden mee naar de Eeuwige. De rook symboliseert de verbinding tussen degene die is overleden en dat wat ongrijpbaar is en toch bestaat.

,,Een verhaal dat ik vaak gebruik is dat van een boot die wegvaart naar de horizon. De mensen zwaaien iemand uit, hij of zij is verdwenen. Vanuit mijn geloof hoor ik mensen aan de andere kant zeggen: kijk, een schip aan de horizon. Je wordt opgevangen. Hoe dat er precies uitziet, daar heb ik echt geen beeld bij, het maakt me ook niet zoveel uit. Dat ik terug ben bij God is mij genoeg.

,,Nu ik alweer 26 jaar hier in de Ontmoetingskerk werk, heb ik los van eigen dierbaren die ik ben kwijtgeraakt ook afscheid moeten nemen van veel dierbaren binnen onze geloofsgemeenschap. Het mooie is dat ik iedere keer merk: maar zij zijn er nog steeds. Zij hebben de gemeenschap mee gedragen en ook mij gedragen en mede gevormd. Het is verdrietig dat mensen soms veel te vroeg van ons weggaan. Maar wij zijn ook verrijkt met hun kracht en wat zij hebben betekend. Het is niet zo dat zij er nu helemaal niet meer zijn, en het is ook niet zo dat hun aanwezigheid alleen maar afhangt van degene die hen nog kennen. Ik voel het dieper. Dat maakt dat ik het adieu met steeds meer overtuiging kan zeggen: tot bij God.’’

Allerzielen, Allerheiligen, Halloween... hoe zit het ook alweer?

Oorspronkelijk gaat het om twee gedenkdagen op de rooms-katholieke kalender: 1 november is voor de herdenking van heiligen en martelaren: Allerheiligen; de dag erna, Allerzielen, herdenken nabestaanden hun overledenen. ‘All Hallows Eve’ (Halloween) is een oud-Keltisch gebruik dat aan de vooravond van Allerheiligen werd gekoppeld. Die dag zouden de doden van dat jaar herrijzen om een levend iemand in bezit te nemen. Met maskers werden ze afgeweerd. Kortom: op 2 november is het Allerzielen.

Volledig scherm Pastor Joska van der Meer. © Koen Verheijden

