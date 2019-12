Paul (35): ‘Een collega met dezelfde kwalificaties als ik verdient 150 euro per maand minder’

SalarisHoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Paul (35) werkt 36 uur per week in een TBS-kliniek als sociotherapeut. Hij doet dit werk nu zo’n zeven jaar.

Wat verdien je?

,,Ik verdien tussen de 3200 en 3300 euro bruto. Netto is dat tussen de 2250 en 2350 euro. Het ligt eraan of ik een weekenddienst draai of niet.’’

Blij mee?

,,Ja, ik vind het prima. Ik zou eigenlijk nog mijn hbo-opleiding moeten afmaken, maar dat was voor dit werk niet nodig. Ik wilde graag werken en mijn mbo-diploma was voldoende. Officieel zou ik nog anderhalf jaar moeten studeren. Ik heb geen plannen om het nu op te pakken, maar zeg nooit nooit.’’

Heb je over je salaris onderhandeld?

,,Ik ben hier drie jaar werkzaam. Daarvoor werkte ik in een andere kliniek. Toen ik hier kwam werken heb ik er drie periodieken bij onderhandeld. Ze wilden mijn salarisstrook zien, maar ik zei dat ik die niet bij me had. Ik wilde hem namelijk niet laten zien. Gelukkig zijn ze akkoord gegaan. Er is een tekort aan mannen in dit werkveld, dus ik denk dat het daarom makkelijker voor mij was om te onderhandelen. Ik heb er later nog over nagedacht. Wat als ze hadden gezegd: neem die loonstrook de volgende keer maar mee. Dan was het wel een rare binnenkomer geweest als ik had gezegd: nee, die krijg je niet.’’

Veel werkgevers vragen nieuw personeel om een oud loonstrookje. Maar mag dat wel? Je leest het hier.

Wat zijn je secundaire arbeidsvoorwaarden?

,,We hebben een dertiende maand en ik krijg 70 euro reiskostenvergoeding. Een telefoon of laptop heb ik niet nodig. Als ik hier de deur uit stap, dan is m’n werk ook klaar. Wel kan ik met 40 procent belastingvoordeel een laptop of telefoon aanschaffen of zoals ik vorig jaar deed; een fiets kopen. In plaats van 600 euro betaalde ik daar 350 euro voor.’’

Weet je wat je collega’s verdienen?

,,Ja, dat is allemaal niet zo spannend. We zitten in dezelfde schaal. Maar het komt wel voor dat de een beter heeft onderhandeld dan de ander. Een collega met dezelfde kwalificaties als ik verdient bijvoorbeeld 150 euro per maand minder. Zo’n onderhandeling is ook een beetje een spel. Als je ergens graag wil werken, dan zet je er van beide kanten druk op. Als je achterover leunt en direct akkoord gaat, vind ik dat niet echt slim. Voor het werk wat ik doe moet je geen blad voor de mond nemen. En ik denk altijd: als je niet tegen je baas op kan, dan kun je het tegen de patiënten ook niet.’’

Verdient Paul genoeg?



Leeftijd: 35

Opleidingsniveau: mbo

Aantal jaar werkervaring: 6

Aantal werkzame uren per week: 36

Functie: overig

Branche: overig

Vestigingsland hoofdkantoor: Nederland

Leidinggevend: nee

Budgetverantwoordelijkheid: nee



Volgens de Salariswijzer is het gemiddelde salaris voor zijn functie 1944 euro. ,,Ja, dat lijkt me wat weinig. Ik denk dat het komt doordat het salariskompas geen vermelding had voor het werk wat ik doe en dat we daarom hebben gekozen voor overige [functies, red.].’’



Check het zelf via de Salariswijzer van Nationale Vacaturebank.

Vraag jij je af of je wel genoeg verdient? Of hoeveel je bij een nieuwe functie kunt vragen? Vul de Salariswijzer van Nationale Vacaturebank in en je weet het!

Meedoen met deze rubriek? Stuur een mailtje!

Wat is de Salariswijzer? 7 Vragen & antwoorden



1. Op basis van hoeveel uur werken in de week is het salaris gebaseerd?

Het salaris is gebaseerd op een werkweek van 40 uur.



2. Is het berekende salaris inclusief of exclusief vakantiegeld?

Het getoonde maandsalaris is exclusief vakantiegeld.



3. Is het berekende brutosalaris inclusief of exclusief commissies en/of bonussen?

Het voorspelde brutosalaris is exclusief variabele componenten zoals commissies, bonussen enzovoort.



4. Is het berekende brutosalaris inclusief een 13e maand?

Nee, het voorspelde brutosalaris is een 'normaal' maandsalaris zonder verrekening van een 13de of 14de maand.



5. Ik werk voor een multinational met wereldwijd 10.000 werknemers. Het Nederlandse team bestaat echter uit 50 werknemers. Wat kies ik bij bedrijfsgrootte?

De grootte van de organisatie is beperkt tot het aantal collega’s in Nederland.



6. Wat betekent budgetbevoegdheid?

Dit is het maximale bedrag dat je kunt besteden voor professionele doeleinden en waarvoor je geen toestemming nodig hebt van een manager.



7. Hoe vaak wordt de informatie die als basis dient voor de Salariswijzer van Nationale Vacaturebank bijgewerkt?

Salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geen statische gegevens, maar evolueren constant.

Vul hieronder je e-mailadres in en krijg interessante banen direct in je inbox:

Wil je een hoger salaris? Bekijk de video hieronder: