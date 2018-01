Pretpark Walibi zoekt 600 nieuwe krachten (en die krijgen ‘exclusive ride time’)

Ga je graag met mensen om, ben je open en wil je werken in een afwisselende omgeving? Dan is dit je kans: Walibi Holland zoekt vanaf nu voor het komend seizoen zo’n 550 tot 600 medewerkers.

,,Jaarlijks keert zo’n vijftig procent van de 1.250 seizoensmedewerkers terug”, vertelt directeur Mascha van Till. ,,Maar we zoeken nog een aanzienlijk aantal mensen: seizoensmedewerkers die van april tot oktober werken en vakantiekrachten voor het hoogseizoen.” Je kunt nog kiezen voor welke functie. Gezocht worden onder andere medewerkers in de bediening, in de keuken, achter de toonbank of in de groenvoorziening.

Exclusieve attractietijd

Naast – natuurlijk - salaris, leuke collega’s en divers werk, krijg je als vakantiekracht of seizoensmedewerker ook nog ‘exclusive ride time’: dan mag je op eigen momenten gebruik maken van de attracties van het pretpark . Wat wil je nog meer? Wel moet je in je achterhoofd houden dat je voor die leuke gezellige baan naar Dronten toe moet. ,,We zitten in Flevoland, dat is niet voor iedereen dicht bij huis”, geeft Van Till aan. ,,We bieden medewerkers busdiensten aan om kosteloos hier te komen. Dat kost ons veel geld, maar is noodzakelijk.”

Het pretpark, dat de vacatureteksten online maar ook via de lokale krant verspreidt, zoekt kandidaten in alle leeftijden. Eenmaal gesolliciteerd, word je uitgenodigd voor een auditie. Dat klinkt spannender dan het is, zegt Van Till meteen. ,,We willen graag weten hoe kandidaten overkomen, hoe ze reageren in bepaalde situaties en hoe ze met teamleden om gaan.”

België

Ook Walibi België, gelegen ten zuiden van Brussel, zoekt zeshonderd voornamelijk Nederlandstalige mensen voor het komende pretparkseizoen. Dus mocht je het in Flevoland niet worden, kun je wellicht daar je geluk beproeven. Bijkomend voordeel: voor het solliciteren hoef je niet naar België af te reizen. Het pretpark gebruikt een online tool en kandidaten solliciteren hier via een webcam.