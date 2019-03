Primeur: bij dit Nederlandse bedrijf krijgt iedereen een baan. Zonder sollicitatie

Een sollicitatiebrief is niet nodig. Ook een cv of verklaring van goed gedrag hoeven werkzoekenden bij dit bedrijf niet in te leveren. Iedereen die zijn naam op een lijst zet, krijgt een baan bij internetbedrijf MamaLoes.

Op de dag van de aftrap, maandag 25 maart, stonden om vijf voor 9 al de eerste geïnteresseerden op de stoep, vertelt directeur Loes de Volder van MamaLoes. Een man wiens cv telkens op de grote stapel belandt vanwege zijn leeftijd, een vrouw die gebrekkig Nederlands spreekt en een vrouw die wel werk heeft maar voor te weinig uur. ,,Het is eng, nee spannend moet ik zeggen, want je weet niet wie je krijgt, maar je gaat ze wel aannemen.”

Het internetbedrijf in Goirle dat babyartikelen verkoopt, is het allereerste bedrijf in Nederland dat op deze onorthodoxe manier mensen werft. Iedereen die zich meldt, krijgt werk. Ze hoeven alleen hun naam op een lijst te schrijven. De methode heet 'open hiring' en komt uit Amerika. Specifieker: van bakker Greyston Bakery, dat brownies bakt voor luchtvaartmaatschappij Delta Airlines, de Amerikaanse supermarktketen Whole Foods en ijsfabrikant Ben & Jerry's.



De sollicitatieprocedure, of eerder het gebrek daaraan, is ontstaan uit idealisme van oprichter Bernie Glassman. De bakkerij helpt mensen aan werk die anders maar moeilijk aan de bak komen. De slogan luidt dan ook: ‘we nemen geen mensen aan om brownies te bakken, we bakken brownies om mensen aan te kunnen nemen’.



Al is MamaLoes een ‘gewoon’ commercieel bedrijf, ook zij bieden mensen geregeld een baan als ze niet de benodigde papieren hebben. Open hiring gaat wel ,,een tandje verder” dan hoe zij het doen, maar De Volder weet uit ervaring dat je ,,super gemotiveerde mensen” ervoor terugkrijgt als je ze een kans geeft.

Bas Langenberg (31) werkte in de gehandicaptenzorg maar verloor zijn baan door bezuinigingen. Bij MamaLoes mocht hij 4,5 jaar geleden na een lange zoektocht aan de slag. ,,Ik heb zelf gemerkt hoe lastig het is om werk te vinden als je niet de juiste opleiding hebt gedaan. Daarom vind ik ‘open hiring’ een goed initiatief. Er is plek voor iedereen die bereid is om te werken.” Langenberg is inmiddels opgeklommen tot lijncoördinator: hij zorgt ervoor dat het inpakproces vlekkeloos verloopt.

Jos Verhoeven, directeur van maatschappelijk ontwikkelaar Start Foundation, kwam een paar jaar geleden met Mike Brady van Greyston in contact. De befaamde Amerikaanse koekfabriek zoekt een plek om zich hier te vestigen. Het gaat om een industriële bakkerij waar werk is voor zestig mensen. Verschillende steden hebben interesse getoond. Maar Greyston zoekt in Europa óók bedrijven die hun manier van werven willen overnemen. Verhoeven koppelde MamaLoes en Greyston aan elkaar. ,,MamaLoes is het eerste bedrijf dat dit experiment aandurft. De ervaring in Amerika leert dat er veel ontgoochelde mensen zijn. Mensen met een crimineel verleden die zich suf solliciteren, ouderen die aan de bak willen. Open hiring is hún kans om te laten zien wat ze kunnen.”

Een voordeel voor de werkgever is er ook, zegt Verhoeven. ,,We hebben te maken met een krappe arbeidsmarkt, en op deze manier spreek je mensen aan die je anders zou missen.” Zelf merkte hij wat het oplevert toen hij een controller zocht, met erbij de tekst ‘een arbeidshandicap is een voordeel’. ,,Vrijwel iedereen die solliciteerde zei: ik heb gereageerd omdat ik me eindelijk welkom voelde.” Een ander voordeel is het financiële plaatje, erkent Verhoeven: omdat mensen alleen hun naam op een lijst hoeven zetten, is dat het enige wat de werving ‘kost’.

Bij MamaLoes kunnen ze op deze nieuwe manier werk bieden voor 80 uur, omgerekend twee fulltime banen. ,,Dat gaan we invullen met veel meer mensen dan twee, want we gaan kijken hoeveel uur past bij de kandidaten", legt De Volder uit. Net als bij Greyston geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Hoe hoger je op de lijst staat, hoe eerder je aan de beurt bent. Valt er iemand tussentijds uit, dan is de eerstvolgende op de lijst aan de beurt.

Het inwerktraject van de nieuwelingen verloopt zoals bij iedereen die begint bij MamaLoes. Ze krijgen uitleg in het magazijn over het logistieke proces, dat vaak begint met dozen stapelen of sluiten. Tegen het minimumloon ontvangen zij een halfjaar contract met flexibele uren. MamaLoes begeleidt de mensen, via Start Foundation is er een zogenoemde ‘life coach’ aangesteld voor mensen die kampen met privéproblemen.

Dat er zonder reclame of media-aandacht gisteren op de eerste dag al acht mensen voor het middaguur langs waren geweest, stemt De Volder positief. ,,Ik heb alleen maar gemotiveerde mensen gezien.”

Van links naar rechts: Marco Kluwen van MamaLoes, Jos Verhoeven van Start Foundation, Loes de Volder van MamaLoes en Mike Brady van Greyston.