Professioneel danser Pom (29) werd stukadoor: ‘De rekeningen moeten toch worden betaald’

Staatsse­cre­ta­ris paait oppositie met extra voordeel voor kleine en groene ondernemer

5 oktober Investeringen in vergroening en duurzaamheid komen alsnog in aanmerking voor de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Ook voor kleinere bedrijven is er meer voordeel. Dat blijkt uit het wetsvoorstel dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het kabinet lijkt daarmee een handreiking te doen naar de oppositie.