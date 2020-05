PvdA en SP dreigen Koolmees: geen steun voor tweede noodpakket als boete op ontslag sneuvelt

Koolmees werkt momenteel aan de opvolger van het noodpakket voor banen en economie. Het belangrijkste onderdeel daarvan blijft de looncompensatieregeling NOW. Nu nog is het zo dat bedrijven die hier een beroep op doen moeten beloven dat ze geen personeel zullen ontslaan. Doen ze dat toch, dan worden ze gekort op de subsidie die ze krijgen.



Koolmees wil deze ‘boete’ in het tweede pakket, dat in juni moet ingaan, echter laten vervallen, zo zei hij vrijdag in het tv-programma Op1. Daar staat tegenover dat bedrijven die staatssteun ontvangen straks geen dividend mogen uitkeren of bonussen uitdelen. Volgens Koolmees is het onvermijdelijk dat in sommige bedrijven arbeidsplaatsen zullen verdwijnen om andere banen te kunnen behouden. ,,Bedrijven moeten kunnen herstructureren”, aldus de minister.

D66-minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

PvdA en SP des duivels

PvdA en SP zijn echter des duivels over zijn voornemen de ‘boete’ te schrappen. PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk stelt dat de samenleving straks twee keer opdraait voor de crisis: een keer voor looncompensatie via de NOW, en een tweede keer voor ww-uitkeringen omdat personeel alsnog ontslag krijgt. Het schrappen van de ‘boete’ is volgens hem bovendien in tegenspraak met de reden waarom de NOW is opgetuigd, namelijk het behoud van banen. Daarom geeft hij een ‘waarschuwing’ af: ,,Zo gaan wij het niet steunen”, aldus Van Dijk.

PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk.

SP-Kamerlid Bart van Kent vraagt zich af of Koolmees ‘gek is geworden’. Volgens hem heeft het kabinet al toegestaan dat bedrijven zich massaal ontdoen van flexkrachten, zonder dat er een regeling voor deze werkenden is gekomen. ,,Daar wachten we nog steeds op. En dan zouden we nu dít voorstel moeten steunen? Als er niet eens een garantie is dat mensen in dienst blijven terwijl de overheid hun salaris betaalt, dan ben je ons kwijt.”

SP-Kamerlid Bart van Kent

GroenLinks wacht af

Ook GroenLinks zegt ‘verbaasd’ te zijn over de uitlatingen van Koolmees. ,,De NOW is gericht op werkbehoud, dan is het gek als je mensen mag ontslaan”, stelt Kamerlid Paul Smeulders. Hij wil eerst afwachten waar Koolmees straks precies mee komt. ,,Ons belangrijkste punt is dat multinationals het geld terug gaan betalen als ze na de crisis weer winst maken. Daar gaan we het voorstel op beoordelen.”