Reistijd zou volgens onderzoekers moeten tellen als werktijd

Meer gratis wifi in de trein? Dan wordt er vaker onderweg gewerkt door forenzen, blijkt uit nieuw Brits onderzoek. ,,Als reistijd zou tellen als werktijd, kan dat de druk in de spits verlichten en zorgen voor meer flexibiliteit in werktijden", aldus een van de onderzoekers.

Het onderzoek van University of the West of England werd vorige week gepresenteerd. Op twee trajecten, Londen-Birmingham en Londen-Aylesbury, werden verschillende soorten gratis wifi getest en reizigers ondervraagd om te kijken wat de impact is van een goede internetverbinding. Vooral forenzen bleken gebruik te maken van de gratis aangeboden wifi. Het gebruik nam toe wanneer er meer internet beschikbaar was: van 54 procent (bij 20 MB) naar 60 procent wanneer er 125 MB gratis werd aangeboden.

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de forenzen (54 procent) die in de trein op het wifi-netwerk zit, het gebruikt om werkgerelateerde e-mails te sturen. Daarnaast zijn er ook nog mensen die hun eigen mobiele netwerk gebruiken om nog wat kantoorwerk af te handelen op weg naar huis, signaleerden de onderzoekers. Andersom: op de heenweg bereiden veel forenzen zich juist voor op de werkdag die komen gaat. Ook zagen mensen de mogelijkheid om te ‘switchen van rol’, van werknemer naar ouder of andersom op de heenreis.

Druk in de spits

Uit het Britse onderzoek blijkt nu dat indien die internetverbinding goed is, de werktijd aan boord van de trein toeneemt. Om die reden zou de werktijd in de trein als werktijd moeten worden meegerekend. Onderzoeker Juliet Jain zei op de conferentie waar ze het onderzoek presenteerde: ,,Als reistijd zou tellen als werktijd, heeft dat sociale en economische gevolgen. Het kan de druk in de spits verlichten, en zorgen voor meer flexibiliteit in werktijden. Het vereist tegelijkertijd meer toezicht en verantwoordelijkheid over de productiviteit.”

In Noorwegen bepaalde de Hoge Raad afgelopen juni dat werknemers die een opdracht op locatie moeten doen, de reistijd daar naartoe als werktijd kunnen rekenen. Reistijd wordt vaak als vrije tijd gezien, met dit vonnis kan dat – in Noorwegen - wellicht veranderen.

Nederland

In Nederland gebruikt 16 procent van de forenzen de treintijd om te werken, blijkt uit een onderzoek in opdracht van de NS uit 2017. Voor werken in de trein, bleek uit het onderzoek, zijn gunstige omstandigheden een vereiste. Denk daarbij aan een zitplaats (volgens 72 procent van de ondervraagden), een rustige omgeving (59 procent), een tafel (53 procent), een stopcontact (43 procent) en goede internetverbinding (56 procent). Volgens dit rapport is het omdat deze omstandigheden in Nederlandse treinen niet altijd voorhanden zijn, mogelijkerwijs de reden dat er veel minder gewerkt wordt door forenzen, dan bijvoorbeeld gelezen (wat 34 procent doet).