Rouwverlof als je huisdier overlijdt? In Australië kan het straks

Dat dit idee voor betaald raadverlof ontsproten is in Australië is niet zo vreemd. Australiërs zijn grote dierenliefhebbers: volgens Australische dierenbeschermingsorganisatie RSPCA heeft maar liefst 62 procent van de huishoudens in het land heeft een huisdier. Inwoners in de leeftijd twintig tot dertig jaar hebben zelfs vaker een huisdier dan een kind. Het huisdierrouwverlof als wettelijke verplichting komt voor werkgevers steeds dichterbij, nu ook de Victorian Trades Hall Council - de arbeidsraad van de deelstaat - achter het plan staat om van huisdierrouwverlof een officiële regeling te maken, meldt Australische nieuwszender Seven News.

Rouwadviseurs

Luke Hilakari, secretaris van de Victorian Trades Hall Council, bevestigt dit in een verklaring. ,,We begrijpen dat sommige mensen tijd nodig hebben om te rouwen om het verlies van een huisdier. Werkgevers zouden hier begrip voor moeten hebben en zouden hen daarin moeten steunen.” Ook Australische rouwadviseurs steunen het plan.

Een aantal huisdiervriendelijke bedrijven in Australië heeft het beleid al eerder geïmplementeerd, schrijft lokaal nieuwsblad Maribyrnong Leader. Zo ook technisch bedrijf Versa Learning, waar werknemers twee dagen rouwverlof krijgen, vijf dagen vrij om voor een ziek of gewond dier te zorgen en twee dagen om nieuwe huisdieren te helpen met settelen. Meer bedrijven zouden werknemers die vrijheid moeten geven, zegt chief executive Colin Wood van het bedrijf. ,,Werknemers zijn vaak nauw betrokken bij hun huisdieren en als een dier overlijdt kan een werknemer zo ontroostbaar zijn dat hij of zij niet in staat is om te komen werken.’’

Geen begrip

De wetsverandering in de Australische deelstaat is uniek te noemen. De meeste werkgevers houden geen of weinig rekening met het rouwproces van werknemers na het overlijden van huisdieren, rapporteert marktonderzoeksbureau GFK. De meeste arbeidsovereenkomsten kennen geen betaald verlof bij het overlijden van een huisdier. Daar liep de Schotse studente Emma McNulty eerder dit jaar ook tegen aan. Ze werd ontslagen nadat ze zich afmeldde voor haar werk omdat haar trouwe viervoeter dood was gegaan.

Ook als het om zieke huisdieren gaat, blijken werkgevers vaak niet te vermurwen. Een Belgische werknemer die twee weken met ziekteverlof ging om voor zijn aangereden puppy te zorgen, mocht onlangs ook zijn spullen pakken. In Nederland bestaat huisdierrouwverlof ook niet. Werknemers kunnen maximaal tien dagen verlof opnemen als je kind of partner ziek is, weliswaar onbetaald. Zorgen voor een ziek huisdier en rouwverlof voor het overlijden van een dier is hier niet bij inbegrepen.

