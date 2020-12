Rustig aan met de feestdagen? Deze werkenden hebben het nu drukker dan ooit

,,Het is dit jaar op een hele andere manier druk. Normaal ben ik bezig met de tafelindeling en nu ben ik heel ergens anders van afhankelijk. We hebben gelukkig aardig wat bestellingen binnengekregen, maar het liefste heb ik toch gewoon een vol restaurant. Het eten hoort naar mijn idee op een bord en niet in een doos. Maar misschien is dat een stukje eergevoel.



Speciaal voor kerst hebben een box met een voor-, hoofd- en nagerecht. We maken alles op de dag zelf klaar. Het smaakt namelijk niet lekker als we dat al eerder doen. Vandaag worden alle spullen geleverd en dan gaan we aan de slag. We hebben dus nog genoeg te doen de komende dagen. Gasten hoeven het alleen nog even op te warmen. Wij zorgen dat alles netjes in de bakjes zit.



Zelf ben ik dus behoorlijk druk met de kerstdagen, maar eigenlijk is dat elk jaar zo. Daarom vieren we het de 28ste bij mijn ouders. Maar ik ben blij met al die bestellingen, want dit is een hele moeilijke periode voor ons. Het is niet fijn als je restaurant met de feestdagen dicht moet.’’