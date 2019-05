Sandra is paardencoach: ‘Een leuk alternatief voor de sofa van de psycholoog’

De Utrechtse Judith van den Berg is van De Broekriem, een club voor en door werkzoekenden. Als eventmanager – ze is zelf trouwens ook op zoek naar een nieuwe baan – heeft ze de workshop georganiseerd.



,,Het UWV doet weinig voor mensen zonder werk. Daarom is De Broekriem in 2013 van start gegaan. We willen niet achter de geraniums blijven zitten, maar dingen organiseren die mensen vooruit helpen.”



Ze hoorde dat Sandra Delvers aan paardencoaching doet. ,,Ik was nieuwsgierig naar wat ze voor werkzoekenden kan betekenen. Dus heb ik haar gevraagd of ze gratis twee workshops wil geven. Die zaten meteen volgeboekt.’’