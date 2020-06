Sascha is deurwaarder: ‘Mensen zien je als boeman, maar ik wil juist helpen’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Sascha Toppinga (40), deurwaarder bij Flanderijn.

Hoe vertel je aan je vrienden over je werk?

,,Ik vertel er eigenlijk niet zo veel over. Als mensen vragen wat ik doe, zeg ik dat ik deurwaarder ben. Als ze doorvragen vertel ik dat dit vaak ook om mensen draait en dat het op een heel sociale manier kan. Het beeld dat mensen hebben over een deurwaarder bevat vaak veel vooroordelen.”

Zoals? Dat je alleen maar geld komt halen?

,,Mensen zien je als een boeman die geld komt innen, terwijl het werk voor mij juist draait om helpen. Soms zie ik schrijnende gevallen, maar ik probeer altijd de mens centraal te stellen. Geïnteresseerd zijn in de persoon achter de voordeur en proberen erachter te komen wat er precies aan de hand is. Hoe is het zo ver gekomen?

Kun je dan daadwerkelijk iets betekenen?

,,Ik probeer altijd te kijken wat er wel mogelijk is en wat er wel betaald kan worden. Als je zo’n vraag stelt, heb je al een ander soort gesprek. Wanneer mensen zeggen dat ze 50 euro per maand kunnen betalen, vind ik het een goed plan om daarmee te beginnen. Zo kunnen we mensen helpen uit een uitzichtloze situatie waar ze denken dat helemaal niets meer mogelijk is.”

Ga je de hele dag langs de deuren?

,,Ik leg inderdaad de hele dag bezoeken af bij particulieren en bedrijven. Veel van die bezoeken zijn bedoeld om procedures bij de rechter te voorkomen, maar ik geef ook vonnissen van rechters af en doe beslagleggingen. Ook voer ik weleens ontruimingen uit, maar die liggen in coronatijd stil.”

Quote Ik vind het mooi om met mensen te werken en het gevoel te hebben dat ik iets voor ze kan betekenen

Is dit jouw droombaan?

,,Ja, ik vind het mooi om met mensen te werken en het gevoel te hebben dat ik iets voor ze kan betekenen. Ik denk dat ik dit tot mijn pensioen blijf doen.”

Heb je nooit te maken met boze mensen, bijvoorbeeld?

,,Ik vind dat er ruimte moet kunnen zijn voor emoties en er zijn dus ook zeker weleens boze mensen. Als je er met open vizier heen gaat, kun je die reactie verminderen. Negen van de tien keer lukt het me om de angel eruit te halen, maar je moet niet bang aangelegd zijn voor dit werk.”

Wat zijn andere vaardigheden van een deurwaarder?

,,Je moet juridisch en sociaal vaardig zijn, maar ook doelgericht en durven doorpakken. Soms krijg je een opdracht en moet er gewoon wat gebeuren, met een combinatie van die eigenschappen lukt dat goed.”

Hoe is dit werk in coronatijd?

,,Ons werk is anders. We hebben minder contact met mensen en brengen de ambtelijke stukken langs in gesloten enveloppen. Het is jammer dat we weinig in gesprek kunnen gaan: juist het sociale is waar mijn kracht ligt.”

