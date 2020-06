Sekswerker Felicia (34) weer 'open for business': 'Corona kun je ook in Albert Heijn krijgen’

Felicia's toekomst in Nederland hing lange tijd aan een zijden draadje. Door de coronamaatregelen mocht zij de afgelopen maanden geen enkele klant ontvangen. Seks op anderhalve meter afstand is onmogelijk, en dus kwam er geen cent binnen bij de geboren Roemeense. Haar hoge huur en vaste lasten kon ze bijna niet meer betalen. ,,Ik had gelukkig nog wat spaargeld, maar ik maakte me wel flink zorgen. Sekswerkers hebben het niet zo breed, en als er dan ook nog een crisis aan komt waaien, is dat voor heel veel dames in onze branche de fatale klap.”