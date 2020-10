‘Sommigen hebben hele dag meetings. Doe normaal!’

Klussende buren, uit de hand gelopen appgroepen met collega’s... thuiswerken is soms best pittig. En de door Bouma al eerder fel bekritiseerde vergaderingen? Die gaan natuurlijk gewoon door, maar dan digitaal.

Betekent corona het einde van de door jou zo verfoeide kantoortuin?

Japke-d. Bouma: ,,Als het virus aanwezig blijft, verdwijnt de kantoortuin zoals we die nu kennen. Maar ik vrees dat zodra het virus weg is, we weer met z’n allen terug hollen naar kantoor. Mensen verlangen naar collega’s, spontane ontmoetingen waar je ideeën van krijgt. Daarnaast heeft thuiswerken weinig status. Een chef die in zijn joggingbroek naast de wasmand met een kat op schoot zit, heeft toch niet dezelfde status als een chef gekleed in pak op een leren bureaustoel. En de belangrijke baantjes worden op kantoor verdeeld. Het is lastig om je te profileren als je thuiszit.’’