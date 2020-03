Sous-chef Bram (28): ‘Overuren worden in de horeca niet opgeschreven. Dat noemen ze passie’

SalarisHoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Bram (28). Hij werkt 38 uur als sous-chef in een restaurant. In de praktijk is dat vaak langer: tussen de 45 en 50 uur per week.

Wat verdien je?

,,Ik zit netto op de 2000 euro per maand. Bruto is dat 2450 euro. De overuren worden niet opgeschreven. Dat noemen ze passie in de horeca. Als je een bepaald niveau wil neerzetten zijn die extra uurtjes nodig. Dat red je niet met acht uur per dag. Nu met het coronavirus ben ik niet vrij, samen met mijn chef verzorgen we bezorg- en afhaalmenu’s. Nu maak ik zo’n zes tot zeven uur per dag. Mijn collega’s moesten verplicht vakantie opnemen. Dat recht heb je als kleine ondernemer. Het is even iets anders.”

Blij mee?

,,Euhm. Het is ergens, hoe zeg je dat, wat je jezelf waard vindt. En wat je graag doet. Ik ben content met mijn salaris. Ik verdien meer dan het minimumloon en ik krijg wekelijks minimaal 50 euro fooi. Maar de horeca is het afgelopen decennium verwaarloosd wat betreft cao-onderhandelingen. Het is de slechtst verdienende sector in Nederland. We verdienen minder dan een schoonmaker. Ik ben wel teleurgesteld in de organisaties die voor me moeten opkomen. Veel koks zijn zzp’er geworden, omdat ze dan meer konden verdienen.”

Quote De horeca is de slechtst verdienen­de sector in Nederland

Waarom ben jij niet als zzp’er aan de slag gegaan?

,,Ik heb bewust gekozen voor loondienst, al heb ik regelmatig aanbiedingen gehad. Collega-koks vertelden me dat ze tussen de 30 en 40 euro per uur verdienen. Maar op het moment dat ik ergens werk wil ik als team samen iets bereiken. Als je een duif in de duiventil bent en overal heen gaat, dan zou ik dat missen. Geld heeft mij niet over de streep getrokken. En ik denk dat het een goede beslissing is geweest. De zzp’ers krijgen nu de grootste klap. Zij vliegen er als eerste uit nu alles dicht moet. Iedereen die zijn of haar werkgever trouw is gebleven krijgt in deze onzekere tijd doorbetaald.”



Heb je over je salaris onderhandeld?

,,Ja, zeker. De vorige twee bedrijven waar ik werkte hadden beide een Michelinster. Ik heb bewust gekozen om dit fundament in m’n carrière te leggen, zodat ik overal gewild zou zijn vanwege mijn ervaring in die zaken. Het is een paar jaar investeren in mezelf geweest en daar kan ik nu de rest van mijn carrière de vruchten van plukken.”



Hoe heb je dat aangepakt?

,,Ik werk nu 1,5 jaar voor deze zaak. Zij hebben mij gevraagd om hier te komen werken, daar begon het mee. Dan sta je altijd sterker. Ik heb gevraagd wat ze konden bieden en ik heb daar een paar honderd euro per maand bij kunnen krijgen. Ik heb gezegd dat ik iets kon toevoegen aan het bedrijf en het niveau omhoog kon krijgen gezien mijn ervaring. En inmiddels heb ik dat ook bewezen. Mijn onderhandeling was niet op lucht gebaseerd.”

Quote Ik heb gezegd dat ik iets kon toevoegen aan het bedrijf en het niveau omhoog kon krijgen gezien mijn ervaring. En inmiddels heb ik dat ook bewezen Sous-chef Bram

Hoe zie je de toekomst?

,,Mijn salaris kan groeien maar dan moeten de inkomsten van het bedrijf ook wel groeien. We zaten nu van donderdag tot en met zaterdag vol. Als we dagelijks vol zouden zitten, zou ik daar beloond voor kunnen worden. Dat gaat samen. Dus op korte termijn verwacht ik niet dat ik meer salaris ga verdienen. Ik hoef ook niet direct een beloning in salaris, het zou ook in een cursus tot leermeesterschap mogen zijn. Maar deze crisis helpt er niet in mee. We gaan nu drie weken dicht, maar dat zouden ook zomaar drie maanden kunnen worden.”

Verdient Bram genoeg?



Leeftijd: 28

Aantal jaar werkervaring: 12

Aantal werkzame uren per week: 38

Opleiding: mbo-2, koksopleiding

Branche: horeca



Volgens de Salariswijzer is het gemiddelde salaris voor zijn functie 1429 euro. ,,Ik verdien duizend euro meer. Ik heb er ook hard voor gewerkt en heb er veel voor moeten opofferen. Relaties die stuklopen omdat je er ‘s avonds en met de feestdagen niet bent. Op dit moment was het ‘t allemaal wel waard.”



