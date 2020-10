Staff Product Manager Stefania (40): ‘Ik ben in mijn functie net Barbapapa’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag Stefania Leone (40), Staff Product Manager bij Databricks in Amsterdam.

Je werkgever doet in data. Hoe zit dat?

,,Ons bedrijf helpt andere organisaties om hun data inzichtelijk te maken en daarnaar te handelen. Je moet je voorstellen: organisaties verzamelen een enorme berg gegevens bij de dagelijkse gang van zaken. In potentie enorm waardevol, want je kan eraan aflezen hoe het bedrijf het doet en wat de juiste strategie voor de toekomst is. Ons softwareproduct en de data die we analyseren helpen de informatie boven te halen die men zoekt.’’

Wat is jouw rol dan precies?

,,Als Staff Product Manager ben ik verantwoordelijk voor het leveren van de juiste oplossing voor de problemen van onze klanten. Ik onderhoud nauw contact met klanten en ik werk samen met engineers en andere teamleden om ons product te leveren en het verder te ontwikkelen. Doel is om te zorgen dat de klant tevreden is en ons product veel wordt gebruikt.’’

Hoe ben je in deze functie terechtgekomen?

,,Ik heb Computer Sciences gestudeerd en een tijd onderzoek gedaan. In Zwitserland, waar ik ook vandaan kom, werkte ik voor een bedrijf dat platformen verkoopt aan ontwikkelaars. Toevallig kwam ik in contact met Databricks. Het werk paste heel goed bij mijn ervaring en expertise.’’

En zo kwam je bij een bedrijf in een ander land. Zoek je altijd zo ver van huis voor werk?

,,Haha, nee hoor. Ik zocht er niet specifiek naar, maar mijn man en ik hadden altijd het idee om weer een tijdje in het buitenland te wonen. Dat hadden we ook gedaan toen ik nog onderzoek deed. Toen woonden we een paar jaar in de Verenigde Staten en dat beviel goed. Amsterdam stond al op ons lijstje als mogelijk leuke plek, dus deze functie paste perfect. Afgelopen januari ben ik begonnen.’’

Ben je toen meteen verhuisd?

,,Nee, want mijn man had nog verplichtingen in Zwitserland, en we wilden graag dat de kinderen het schooljaar daar af konden maken. Dus ik reisde een tijd heen en weer: doordeweeks woonde en werkte ik in Amsterdam en in de weekenden was ik thuis. Dat was best intens. Aan het begin van de zomer zijn we met het gezin naar Nederland verhuisd, en dat bevalt goed. Doordeweeks werken we en in de weekenden gaan we erop uit, het land ontdekken.’’

Is de werkcultuur in Nederland anders, vind je?

,,Dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik ken alleen nog maar dit bedrijf, maar dat is redelijk internationaal georiënteerd. Het is een Amerikaanse start-up en we hebben mensen uit allerlei landen. Het thuiswerken vanwege corona was in dat opzicht niet heel nieuw voor ons: we waren toch al gewend via de telefoon en videobellen samen te werken en te overleggen met collega’s in andere landen.’’

Wat vind je het leukst aan je baan?

,,Ik houd ervan om problemen op te lossen. We werken voor organisaties in verschillende sectoren - van farmaceutische bedrijven tot financiële instellingen - en die hebben allemaal iets anders van ons nodig. Ik moet hun bedrijf en hun data use cases goed zien te begrijpen en ervoor zorgen dat ons product aansluit op hun wensen. Ik vergelijk het graag met de tekenfilm Barbapapa, kennen jullie die hier ook? Als Barbapapa een probleem tegenkomt, vormt hij zichzelf naar wat de situatie nodig heeft. Dat doe ik in mijn werk ook een beetje.’’

Volledig scherm De tekenfilmfiguur Barbapapa. © ADN Beeldredactie

En wat is er minder leuk?

,,Niet alle problemen zijn even eenvoudig op te lossen. Als het lukt ben je blij, maar voordat je dat punt hebt bereikt, kan het best stressvol zijn. Soms duurt het lang om te achterhalen hoe we precies kunnen helpen. Het kan ook zijn dat de klant iets wil wat we niet voor elkaar krijgen. Dan moeten we met elkaar beslissen dat we ‘nee’ moeten zeggen.’’

Wat moet je in huis hebben om een goede Staff Product Manager te zijn?

,,Je moet ten eerste goed kunnen communiceren. Ik schakel voortdurend met verschillende teams met mensen die allemaal een andere functie hebben en een net iets andere kijk op de zaak. Je moet ervoor zorgen dat iedereen weet wat er moet gebeuren en ook weet waarom. En bij dit bedrijf is het belangrijk dat je de technische kennis hebt om het product dat we maken te begrijpen. Je moet een inhoudelijke vraag van een klant kunnen beantwoorden en snappen waar de makers het over hebben.’’

Zie je jezelf dit werk nog lang doen? Of vertrek je over een paar jaar weer naar een ander land?

,,Je weet nooit wat de toekomst brengt, maar ik heb het prima naar mijn zin in deze functie. Het werk is elke dag anders, het wordt niet saai. Ik geniet ervan om klanten te kunnen helpen en te zien wat zij kunnen bereiken met ons product. Ik zit hier dus voorlopig nog wel goed.’’

