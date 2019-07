Sterre (19) heeft syndroom van Down en is ‘de ster’ van tankstation Klok

Klok is tevens Sterre's persoonlijk begeleider op de werkplek. ,,Die heeft ze volgens de wet nodig. Ik moest ook aantonen aan de gemeente en haar stagebegeleider dat ik Sterre goed kan begeleiden in haar werk.’’ Klok heeft het er maar al te graag voor over. ,,Ik help Sterre met veel plezier. Nu we zeker weten dat ze hier een vaste plek heeft gaan we kijken of haar taken misschien uitgebreid kunnen worden. Dat pakken we uiteraard geleidelijk aan, maar ze pikt nieuwe dingen altijd goed op.’’



Sterre's aanwezigheid is goed voor de sfeer op de werkplek, zegt Klok. ,,Ze hoort echt bij het team. Je ziet dat collega's haar helpen als dat nodig is, echt op haar letten. Die grotere sociale verbinding met elkaar heeft een positieve invloed op iedereen binnen het team.’’