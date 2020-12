Supermarkt Dirk schoolt werkloze managers binnen een week om: ‘uitgelezen kans’

Supermarktketen Dirk introduceert in het nieuwe jaar een ‘omschoolweek’ voor managers met ervaring in andere sectoren. Mensen die de week succesvol doorlopen krijgen per direct een jaarcontract en gaan aan de de slag als supermarkt- of afdelingsmanager in spe.

Binnen een week opgeleid worden tot supermarkt- of afdelingsmanager, zonder ervaring in het supermarktvak; dat klinkt uitdagend en dat is het ook, volgens directeur Marcel Huizing. In de week van 25 januari worden kandidaten uitgenodigd om mee te lopen in een vestiging. Onder begeleiding van een manager kunnen ze kijken of het werk in de supermarkt hen past. ,,Die week is bovenal om elkaar te leren kennen en om te kijken of wij potentie zien. Dat geldt voor beide kanten, als de kandidaat het niet leuk vindt, dan houdt het op.’’

Wie de week succesvol doorloopt, krijgt een jaarcontract en begint in daaropvolgende periode pas écht aan zijn opleiding. Er zijn zo’n vijftien banen beschikbaar als supermarkt- of afdelingsmanager. Huizing: ,,Werken in de supermarkt is leuk, maar niet iedereen weet dat. Als afdelingsmanager ben je verantwoordelijk voor een hele afdeling, de supermarktmanager zelfs over de complete vestiging. Je moet richting geven aan je team en je bent verantwoordelijk voor de resultaten. Dat is niet mis.’’

Eisen

De omscholingsweek is volgens Huizing een uitgelezen kans, maar niet iedereen komt in aanmerking. Kandidaten hoeven weliswaar nooit gewerkt te hebben in de supermarkt, maar moeten wél interesse hebben in het vak. Daarnaast moeten ze ervaring hebben als leidinggevende, vandaar dat de oproep van Dirk ook enkel is gericht aan managers. ,,Voor mensen die altijd al interesse hebben gehad in de supermarkt en wat anders willen of zelfs moeten, is deze week denk ik dé manier om erachter te komen wat je ervan vindt.’’

Quote Als de competen­ties in de oude baan enigszins op de nieuwe lijken kan een carrières­witch soepel gaan Marcel Huizing, directeur

Bij de keuze voor kandidaten gaat de voorkeur wel uit naar specifieke branches: kandidaten die in de horeca hebben gewerkt, de reiswereld, de evenementen of doe-het-zelf-branche maken veel kans om uitgenodigd te worden. Toevallig zijn dat ook de door corona hardst getroffen sectoren, al is deze actie daar niet per se een reactie op. ,,Het heeft te maken met de inhoud van het werk’’, vertelt Huizing. ,,Net als een afdelingsmanager uit de supermarkt is iemand uit de horeca gewend om met een team te werken, en houdt zich bezig met klanttevredenheid. Als de competenties in de oude baan enigszins op de nieuwe lijken kan een carrièreswitch soepel gaan.’’

Limiet

Tot nu toe stelt Dirk geen limiet op het aantal aanmeldingen. ,,We gaan eerst maar eens kijken hoeveel mensen zich melden, maar ik verwacht er veel van.’’ Eenmaal in de week zelf worden de mensen die het best passen geselecteerd. Over de vraag wanneer iemand dan goed past, hoeft Huizing niet lang na te denken: ,,We zoeken iemand die de mouwen durft op te stropen en zegt: ‘we gaan ervoor’. Al heeft dat ook met mezelf te maken, want zo ben ik zelf ook groot geworden hier.’’

