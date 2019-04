‘Taboe rond salarissen? Alleen werkgevers en opdrachtgevers hebben daar iets aan’

‘Aantal arbeidson­ge­val­len zou moeten dalen, maar het stijgt alleen maar’

29 april Met het plaatsen van een krans in Hengelo herdacht vakbond FNV afgelopen weekend alle werknemers die in Nederland gestorven zijn door een bedrijfsongeval of beroepsziekte. „Veilig thuis komen van je werk is een recht, geen gunst.”