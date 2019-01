Tekort in ICT: dit Nederlandse bureau werft mensen in Afrika

Jada ‘won’ de droombaan uit 13.000 sollicitan­ten en reisde de wereld over

4 januari Voor je werk naar de mooiste plekken op aarde, wie wil dat nou niet? Voor Jada Yuan was het een droom die uitkwam. Uit 13.000 sollicitanten werd zij gekozen om voor The New York Times een jaar lang op wereldreis te gaan en daarover te schrijven. Nu is ze terug.