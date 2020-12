Telkens afgewezen bij sollicitaties? Zo houd je de moed erin

Op zoek naar nieuw werk? Je bent in tijden van corona helaas niet de enige. Opnieuw beginnen kan lastig zijn, zeker als je lang niet meer hebt hoeven solliciteren. In deze reeks helpt trainer en auteur Mirjam Wiersma jou om je sollicitatieskills weer helemaal up-to-date te maken. Vandaag deel 6: gemotiveerd blijven.

Het kan natuurlijk dat je eerste sollicitatie je direct die prachtige job brengt. Maar de kans is groter dat het wel even duurt voor je ergens binnen bent. Dit jaar is de werkgelegenheid in sommige sectoren ook nog stevig gedaald vanwege de coronacrisis. Je als sollicitant mentaal voorbereiden op een lange en pittige zoektocht is waarschijnlijk realistisch.

Deadline

Als je alleen op het eindresultaat focust - krijg ik de baan wel of niet - is het moeilijk om gemotiveerd te blijven als je zoektocht inderdaad lang duurt. Om dat te voorkomen kun je mentale maatregelen treffen. Pak solliciteren aan als je nieuwste project dat je optimaal gaat managen en waar je je helemaal voor gaat inzetten. Benoem in je project meetbare acties die je af kunt vinken. En hang er een deadline aan: zo kun je meten of je hebt gedaan wat je wilde doen.

Het is fijn om acties af te vinken, maar daarmee heb je natuurlijk nog geen baan. In een tijd waarin je geen collega’s hebt en het dus helemaal op jou aankomt om jezelf gemotiveerd te houden, helpt het wel enorm als je duidelijk voor je ziet wat je hebt gedaan. En naast je motivatie, is het zo optuigen van solliciteren als een project ook een oppepper voor je productiviteit.

Ga er eens goed voor zitten. Het volgende zijn maar suggesties, misschien heb jij juist baat bij een strikte dagindeling of iets anders. Vind vooral uit wat voor jou werkt. Stop er tijd in!

Drie actiepunten om mee aan de slag te gaan:

1. Maak afspraken met jezelf

Spreek met jezelf af hoeveel sollicitaties je per week gaat doen; of spreek een vast aantal uren per dag of week met jezelf af om aan solliciteren te besteden. Monitor daarbij eerlijk of je je eigen norm haalt.

2. Daag jezelf uit

Dit is niet zomaar een project. Kijk kritisch naar wat beter kan. En het kan eigenlijk altijd beter, solliciteren bestaat uit wel een miljoen facetten. Zet het zoeken naar verbeterpunten iedere week op je projectagenda. Bekijk daarvoor ook de eerdere afleveringen van deze serie.

3. Blijf checken

Loop regelmatig alles wat je inzet bij het solliciteren na. Kun je nog meer referenties verzamelen voor je LinkedIn-profiel? Heb je bijvoorbeeld nog dingen als vrijwilliger georganiseerd die je toe kunt voegen aan je cv? Wat spreekt je aan op andere LinkedIn-profielen? Wil je op grond daarvan iets veranderen aan je eigen profiel?

Leuk?



Misschien is het wel zo dat je lang niet alles, en misschien wel (bijna) niks van je sollicitatie-project graag doet. Geef het dan toch je onverdeelde tijd en aandacht. Uiteindelijk vindt bijna iedereen het fijn om een duidelijke reden te hebben om op te staan. Het is ook een investering, een hele belangrijke. Je investeert om daar te komen waar je wil zijn. Het is zoals make-up-magnaat Estée Lauder al zei: ,,Ik droomde nooit van succes, ik werkte ervoor.’’

Alle afleveringen van de reeks Update je sollicitatieskills lees je hier.

Mirjam Wiersma is trainer, spreker en auteur van Zakelijk flirten en Elke werkdag een topdag. Voor deze site schreef ze eerder over mini-experimenten om blijer en productiever aan het werk te kunnen.

