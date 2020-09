Theo (33) mag zich officieel de beste schoenmaker van Europa noemen

videoTheo Frijn (33) uit Baarn is niet alleen Nederlands Kampioen Schoenpoetsen, maar mag zich ook Europees Kampioen Schoenreparatie noemen. In maart nam hij de eerste winst in ontvangst, vorige week de tweede. Hij twijfelde tot op het laatst of hij wel mee moest doen: want was hij wel goed genoeg?