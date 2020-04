Top Air France-KLM levert bonus, salaris én goodwill in

Begin Ramadan Zo houden zij werken tijdens de Ramadan vol: ‘Uitdroging is grootste risico’

8:01 Een druk spreekuur draaien, coronapatiënten behandelen of twintig hotelbedden verschonen: best pittig, laat staan als je niet mag eten of drinken vanwege de Ramadan. Toch zeggen moslims met fysiek intensieve beroepen de dag wel door te komen. ,,In de Ramadan ga ik niet minder werken, juist niet zelfs.’’