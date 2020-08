Uitgescholden of bedreigd terwijl je je werk doet: ‘Als professional hoef je niet alles te pikken’

Conflicten op het werk, hoe raak je daarin gespecialiseerd?

,,Het begon voor mij bij een vorige baan. Ik was bezwaarbehandelaar bij het ministerie van Justitie en kreeg veel te maken met heel boze mensen. Het fascineerde me, wat er op een dag op een gemiddelde ambtenaar afkomt. Ik was ook mediator en wilde er meer over weten, om mensen beter te kunnen helpen. Bij conflict en agressie op het werk denk je vaak aan de politie die te maken heeft met boze burgers, maar het is iets waarmee werkenden in zoveel meer functies te maken kunnen krijgen: zorgmedewerkers, ambtenaren, winkelpersoneel en docenten. Te veel in dit soort situaties zitten en daar niet goed in ondersteund worden, kan nare gevolgen hebben.’’