Vakantiewerk betaalt beter dan ooit

Dat blijkt uit de jaarlijkse vakantiewerkmonitor van vakbond FNV. Drie op de vier jongeren werkt in de vakantie. Vaak voor wat extra spaargeld of de vakantie. Jongeren gebruiken het minder vaak om schulden af te lossen blijkt uit het onderzoek.

Werken in de horeca of de detailhandel blijft favoriet onder jongeren. Wie goed wil verdienen, kan het terras of de winkel echter beter mijden. Het bestbetaalde werk is te vinden in de schoonmaak. Daar ligt het gemiddelde uurloon op 11,94 euro. Ook de zorg betaalt dit jaar behoorlijk, met een gemiddeld uurloon van 11,06 euro. Beter zelfs dan de industrie, van oudsher een bedrijfstak met goede uurlonen. Ook kantoorwerk behoort tot de beter betaalde vakantiebanen met gemiddeld 10,18 euro per uur.

De horeca is met 7,28 euro juist een van de slechtst betaalde vakantiebanen. Ook werken in de winkel levert niet bepaald het hoogste loon op. Daar staan ze voor 7,23 euro per uur te werken.

Het gemiddelde loon bedraagt dit jaar 8,69 euro, 48 eurocent meer dan vorig jaar. En dat is het hoogste uurloon dat de FNV ooit heeft gemeten. Geen wonder dat ruim de helft van de vakantiewerkers tevreden is over het loon. Minder goed zijn ze te spreken over de informatie die ze krijgen over hun rechten en plichten. Zo is er onduidelijkheid over onder andere of ze ook vakantiedagen krijgen en hoeveel ze maximaal mogen bijverdienen.

Het beeld van de jongeren die hun zuurverdiende vakantie-euro’s stukslaan aan de Spaanse stranden of Griekse feesteilanden blijkt in de praktijk wat genuanceerder te zijn. Maar liefst tweederde zegt het geld te gebruiken om de spaarrekening aan te vullen. Niet iedereen overigens, want 4 op de 10 jongeren gaat het geld ook gebruiken voor vakanties, festivals of te shoppen.