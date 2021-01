Vaker pauze en meer sporten: dit zijn de goede voornemens van thuiswerkers

Thuiswerkers willen actiever worden in 2021. 40 procent wil meer tijd maken voor extra beweging en sport en ruim een derde wil vaker een pauze nemen om even los te komen van werk. Dat blijkt uit het nieuwjaarsonderzoek van online-pensioenuitvoerder BeFrank.

BeFrank heeft 1050 werkgevers in de portefeuille, goed voor 270.000 deelnemers en 5 miljard aan pensioengelden. Sinds vijf jaar voert de organisatie een nieuwjaarsonderzoek uit. Niet onder eigen deelnemers, maar onder 1044 werkende mensen tussen de 25 en 65 jaar en uit verschillende sectoren.

Vergeleken met vorig jaar is ‘streven naar een betere balans tussen werk en privé’ het hardst gegroeid als genoemd goed voornemen: van 25 procent in 2020 naar 30 procent voor 2021. Isabelle van Ast, brand manager bij BeFrank: ,,Door thuiswerken is het moeilijker om werk en privé uit elkaar te houden.’’

Sporten

Het bedrijf heeft in het onderzoek ook specifiek gevraagd naar goede voornemens op het gebied van thuiswerken. Van Ast: ,,40 procent wil extra bewegen en sporten, bijvoorbeeld tijdens de pauze. Ruim een derde wil vaker een break nemen om even los te komen van werk. En een vijfde is van plan hun ‘thuiskantoor’ gezelliger of meer volgens arbo-richtlijnen in te richten.’’ Ook hier komt het voornemen terug om te werken aan de werk-privébalans; 29 procent van de thuiswerkers wil daar meer aan doen.

Quote Ruim een derde wil vaker een break nemen om even los te komen van werk Isabelle van Ast, BeFrank

Salaris

Het aantal mensen dat dit jaar wil onderhandelen over salaris is juist kleiner geworden. Maar 15,5 procent is van plan salarisverhoging te vragen. Directeur Jan Hein Rhebergen: ,,Mensen voelen blijkbaar aan dat het er even niet in zit.’’

Wat wél voor veel werkenden op de agenda staat, is ontwikkeling. Zo wil 25 procent van de werkenden een cursus volgen via werk en 15 procent in de vrije tijd.

Quote Mensen voelen aan dat een salarisver­ho­ging er even niet in zit. Jan Hein Rhebergen, BeFrank

Duurzaamheid

Opvallend is ook de groeiende aandacht voor duurzaamheid, vindt directeur Rhebergen. ,,Meer dan de helft wil dat de organisatie waar ze werken duurzaam is. Toptalenten stellen steeds meer eisen aan potentiële werkgevers.’’ Hij ziet dat bedrijven elk jaar meer bezig zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze hebben bijvoorbeeld doelen voor het wagenpark of gebouw. ,,Pensioenen zijn nog de grote afwezige qua doelen. Terwijl het, na loon, de duurste arbeidsvoorwaarde is. De totale pot in Nederland is meer dan 1500 miljard.’’

46,6 Procent van de deelnemers in het onderzoek geeft aan niet te weten hoe hun pensioen ervoor staat. ,,Dat is opvallend en zorgwekkend’’, zegt Rhebergen. ,,Je pensioen is immers je inkomen later. Toch voelt het voor veel mensen nog als een ver-van-hun-bedshow. Dat komt mede door het huidige stelsel: werkenden hebben amper keuzevrijheid in hoe het geld wordt belegd. Wij bieden wel keuzes, bijvoorbeeld om groen te beleggen. Bij ons weet dan ook 80 procent van de deelnemers hoe ze ervoor staan.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk. Hij geeft tips over hoe we het beste kunnen thuiswerken met z’n allen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.