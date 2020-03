Van bedrijfsleven naar het onderwijs: ‘Ik wilde niet nog twintig jaar achter een beeldscherm zitten’

Zittend op een klein stoeltje in kleuterklas 1/2b van basisschool De Krullevaar in De Meern vertelt Hoogenboom over zijn opmerkelijke carrièreswitch. Want tot een paar jaar geleden had de Leimuidenaar nog nooit gedacht aan een baan in het onderwijs. ,,Ik ben opgegroeid in Roelofarendsveen en was thuis de studiebol, dus het werd de hogere agrarische school’', vertelt Hoogenboom.