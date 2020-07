Van blotesnoetenland tot covidioot: de mooiste nieuwe coronawoorden

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress in je werk. Wekelijks schrijft hij een column voor deze nieuwssite. Vandaag: coronawoorden, deel 2.

De maatregelen werden versoepeld en we werden weer wat vrijer: vorige week zette Nederland wederom een stap uit de intelligente lockdown. We gaan een nieuwe fase in en dat is te merken aan onze instelling. Slechts enkele maanden geleden voerde angst nog de boventoon, nu zijn Nederlanders een stuk hoopvoller - volgens sommigen op het lakse af.

Met onze manier van denken verandert ook het taalgebruik. Hoog tijd dus voor een nieuwe editie van de mooiste coronawoorden van het moment.

Viruswaanzin - De naam van een actiegroep die de maatregelen maar overdreven vindt en dat middels demonstraties kenbaar wenst te maken. Tevens een mooi argument voor iedereen die zich te veel in zijn vrijheid begrensd voelt: ,,Wat een viruswaanzin!”

Nieuwsdieet - Waar we de afgelopen maanden nog aan de buis gekluisterd zaten voor elke persconferentie en talkshow, gaan we nu een periode in met (hopelijk) een stuk minder breaking news. Wellicht een mooi moment voor een nieuwsdieet.

Covidioten - We mogen steeds méér, zolang we ons maar aan de ‘1,5 meter’ houden. Sla je ook die restrictie in de wind - en breng je daarmee anderen en de volksgezondheid in gevaar - dan ben je er een.

Blotesnoetenland - Met dank aan een journalist van onze zuiderburen: term die gebruikt wordt om een land aan te duiden waar de algemeen geldende regels ‘te laks’ zouden zijn. In Nederland mag je zonder mondkapje de straat op: een blotesnoetenland.

Reproductiegetal - Nee, gaat niet over het aantal coronababy’s. Zolang het aantal geïnfecteerden laag blijft, en het reproductiegetal onder de één (gemiddeld maximaal één nieuwe besmetting per geïnfecteerde), zitten we veilig.

Thuisvakantie - We mogen weer met tent of caravan de grens over. Een aanzienlijk deel van de bevolking blijft dit jaar met de vakantie echter thuis. Zo’n staycation of thuisvakantie is veiliger, goedkoper en een stuk minder gedoe.

Coronamijders - Het virus heeft ons leven de afgelopen maanden gedomineerd. Niet gek dus dat veel mensen al het nieuws over corona spuugzat zijn. Deze coronamijders stoppen bij het horen van de naam van het virus al het liefst hun vingers in hun oren.

Tweede-golf-angst - Het grote schrikbeeld: het virus dat in het najaar weer aan een tweede opkomst begint. Gelukkig hebben we nu een dashboard, contactonderzoek én meer kennis, dus zijn we beter voorbereid.

Weekcijfers - Sinds vorige week is het RIVM gestopt met een dagelijkse update over het aantal bezette IC-bedden, het aantal opnames en het sterftecijfer. In plaats daarvan zullen nu de wekelijkse cijfers gegeven worden.

Modekapje - Het reisadvies voor het openbaar vervoer veranderde: van ‘alleen noodzakelijk’ naar ‘vermijd de spits’. Een mondkapje is dus onontbeerlijk en bovendien verplicht. Je hoeft echter niet voor paal te lopen. De pro onderscheidt zich met een simpel doch elegant exemplaar. (Zo’n papieren wit-blauw geval is zó juni 2020…)

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020).

