Veel personeel mag eerder naar huis vandaag, maar let op, files beginnen ook eerder

De directeur van King Business Software – een IT-bedrijf met zo’n 80 medewerkers in Capelle aan den IJssel - heeft goed nieuws voor zijn personeel, hij sluit om 15.00 uur de deuren van het kantoor. Hij wil ‘iedereen in staat te stellen om op tijd thuis of ergens anders te zijn voor pakjesavond’, aldus een woordvoerder. Ook bij financieel bureau De Vries Groep, met vestigingen in Noord-Holland, mogen de medewerkers eerder naar huis vanmiddag om op tijd thuis te zijn voor Sinterklaas. ,,Er werken veel mensen met jonge kinderen”, aldus het bedrijf. ,,We zijn vanaf 15.00 uur niet meer telefonisch bereikbaar.”

In de wet is niets vastgelegd over verlof met pakjesavond. Mochten er afspraken zijn over een vrije dag of toeslag, dan staat het in het cao vastgelegd. In de praktijk geldt dat echter vaak alleen voor officiële feestdagen en de Sinterklaasviering is dat niet. Je bent dus afhankelijk van de vrijgevigheid van je werkgever, die in veel gevallen zoals bij Nationale Nederlanden aangeeft dat ‘als het werk het toelaat’ personeel eerder naar huis mag.

Verder heeft winkelpersoneel vaak geluk: veel winkels sluiten hun deuren eerder dan normaal, want erg druk zal het niet zijn op Pakjesavond. Ook leerkrachten en medewerkers bij de kinderopvang kunnen vaak vroeg naar huis in verband met de Sinterklaasviering, net als de ambtenaren bij het loket in het gemeentehuis: in veel gevallen gaat de balie daar vanmiddag bijtijds dicht.

Drukte op de weg

Mocht je eerder naar huis gaan en paar vrije uurtjes opnemen, houd dan rekening met lange files. De ANWB deed begin deze week al een waarschuwing uit naar aanleiding van het slechte weer in combinatie met pakjesavond. Ze spreken van het ‘Sinterklaasavondeffect’. De eerste files worden vanmiddag al verwacht om 15.00 uur, met het hoogtepunt om 17.00 uur. Dat is een uur eerder dan op een normale woensdagavond.

De verkeersinformatiedienst van Rijkswaterstaat heeft zelfs een gedicht gewijd aan deze spits. Een fragment:

De top van de spits wordt verwacht tussen 16.45 en 17.00 uur

In 300 à 400 km file terecht komen op Pakjesavond is wel erg zuur

Wie vroeg thuis wil zijn voor het heerlijk avondje vertrekt dus op tijd

Zodat je nog zonder files naar huis toe rijdt

Het advies van Sint is om vooraf altijd onze kanalen te checken

Voor een actueel beeld van de Nederlandse file-plekken.

Uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van LocalFocus blijkt overigens dat bijna zestig procent van de Nederlandse volwassenen helemaal geen Sinterklaas viert. In Noord-Brabant is pakjesavond het populairst.

Ga met je muis over de kaart en zie hoeveel mensen in jouw provincie Sinterklaasavond vieren: