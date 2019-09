Verkort de zomervakantie, vinden veel werkende ouders

Gezinsbond BV Familie hield een online peiling onder 380 werkende ouders. Ruim de helft van hen, 55 procent, geeft aan dat het overbruggen van de zomervakantie een probleem is. ,,Zij willen dat dit anders geregeld wordt, omdat de lange periode voor de kinderen of voor henzelf lastig te overbruggen is’’, zegt Marjet Winsemius van BV Familie. 45 procent van hen wil de zes weken vakantie behouden. ,,Hoewel het logistiek een uitdaging is om rond te krijgen’’, schrijft een van de ondervraagde ouders, ,,merk ik dat zes weken rust de kinderen goed doet.’’

Tweede Kamerlid Michel Rog (CDA) staat achter het pleidooi om de zomervakantie in te korten. ,,Uit buitenlands onderzoek blijkt dat met name kinderen die minder vanuit huis mee krijgen, door de lange vakantie kennis verliezen’’, zegt hij. ,,Zo’n lange vakantie pakt dus niet altijd goed uit voor het kind.’’ Nu ouders ook aangeven dat het voor hen wenselijk is om de vakantie in te korten, wil Rog dat scholen meer vrijheid krijgen om te experimenteren met kortere zomervakanties.

Flexibele vakantie

Tegelijkertijd moet het voor de ouders mogelijk zijn om dan gedurende de rest van het schooljaar een aantal dagen vrij te nemen.,,Nu telt onderwijs in de zomer wettelijk niet mee als onderwijstijd’’, zegt het Kamerlid. ,,Door scholen de ruimte te geven om dat wel te doen, is het mogelijk om die tijd gedurende het schooljaar deels te compenseren.’’ De CDA’er benadrukt dat de werkdruk voor de leerlingen zo beter verdeeld wordt over het gehele jaar. ,,En het geeft ouders de vrijheid om af en toe vrij te nemen als zij dat willen.’’ Rog gaat tijdens de begrotingsbehandeling in de kamer pleiten voor meer vrijheid voor scholen.

Ook de ouders zijn enthousiast over die optie. Als de zomervakantie op de schop gaat, pleit twee op de drie ondervraagde ouders voor de optie om de schoolvakantie in de zomer in te korten van zes naar vier weken. ,,Kinderen zijn echt toe aan rust’’, schrijft een van de ouders. ,,Maar na drie of vier weken zijn ze klaar met de vakantie en zou het voor het hele gezin goed zijn om weer in het normale ritme te komen.’’ Een andere ouder schrijft: ,,Ik vind zes weken te lang. De jongens van mij zijn nog het meest gebaat bij regelmaat.’’ Of: ,,Het is echt bikkelen om het zes weken gezellig te houden.’’

Voor de overige twee weken willen de ouders, net als Rog, een soort strippenkaart of compensatiesysteem waar zij in overleg met de leerkracht zelf een aantal dagen hun kind thuis kunnen houden. ,,Dat overleg is belangrijk’’, zegt Winsemius van BV Familie. ,,Want dat kan natuurlijk niet tijdens de Cito-toets of belangrijke proefwerken.’’ Ouders benoemen ook de voordelen van de flexibele vakantie. ,,Dan kunnen ouders ook eens buiten het hoogseizoen een betaalbare vakantie houden’’, zegt een van hen.

Opa en oma

Nederland telt ruim 1,23 miljoen gezinnen met tenminste een minderjarig kind en waarvan beide ouders werken. 883.000 gezinnen hebben een of meerdere kinderen jonger dan 12 jaar. BV Familie vroeg de ouders eveneens hoe zij de vakantie overbruggen. Bijna de helft van de ondervraagde ouders doet een beroep op opa’s en oma’s om de kinderen een aantal dagen op te vangen. 44 procent van de vaders en moeders nemen zelf extra vrije dagen op. Ook de buitenschoolse opvang is populair. 35 procent van de ouders maakt daar in de vakantie gebruik van. 14 procent van de ouders stuurt zijn of haar kinderen een of meerdere weken naar een kamp. Het is voor het eerst dat hier onderzoek naar gedaan is in Nederland.

